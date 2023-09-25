樓宇管理維修650萬貪污案　23被告涉行賄詐騙等罪　明年1月再訊

廉署早前瓦解一個樓宇管理維修貪污集團，涉嫌操控10幢樓宇的多個維修工程項目，賄款涉逾650萬元，為歷來最大型樓宇管理業賄案。涉案承辦商、法團成員、「中間人」等23人，被控串謀行賄、串謀詐騙等11罪。案件今（25日）在東區法院提堂，控方指案件牽涉大量證據，包括逾100小時錄影片段，因此需時進一步調查及檢閱證據，以考慮檢控的法院級別，申請押後至2024年1月22日，獲裁判官批准。全部被告獲准保釋，擔保金介乎1萬至10萬元不等，期間他們需交出旅遊證件、不得接觸控方證人及不得離港。



被告報稱職業包括商人董事工程師等

23名被告：莊聰圖、林雪邊、杜漢森、張建華、粘清波、曹紹偉、吳德奇、陳俊傑、麥永泰、譚紹富、鍾國祥、陳茂盛、陳學欽、張寶儀（女）、楊永燊、王劭強、林慕媛（女）、潘志明、陳元正、吳梓楊、楊効燐、楊志峰和楊永昌，年齡介乎38至73歲，分別報稱商人、董事、工程師等。

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涉及賄款逾650萬元

他們被控11項控罪，即8項串謀行賄、1項串謀受賄及2項串謀詐騙，涉及7幢私人住宅、1個居屋屋苑、1幢商業大廈和1個商場的維修工程項目，合約總值約5.2億元，個別合約金額由約46萬元至逾1.6億元不等，牽涉賄款共逾650萬元。

12名被告任中間人角色

案中共涉12名「中間人」：莊聰圖、林雪邊、杜漢森、吳德奇、王劭強、陳學欽、張寶儀、譚紹富、陳俊傑、麥永泰、楊永昌和楊効燐，其中莊、林、杜三人被指是涉案貪污集團骨幹成員。

涉向5名工程承辦商提供賄款

上述12人涉與5名工程承辦商陳茂盛、楊永燊、楊志峰、吳梓楊和林慕媛，向法團成員張建華、粘清波和曹紹偉，物管公司職員鍾國祥和潘志明，以及工程顧問陳元正提供賄款，以操控各項樓宇工程，包括大維修工程、升降機井道工程及物業管理合約的招標程序、監督維修工程，及發放工程中期費用。

誇大多項小型工程報價

莊聰圖、陳學欽、林慕媛、潘志明、陳元正、吳梓楊及楊效燐另涉串謀詐騙，指他們曾分別誇大多項小型工程報價，以及在一項升降機優化工程投標中排除其他潛在競爭對手。

各被告所涉控罪如下：

🔵 莊聰圖：5項串謀行賄及1項串謀詐騙；

🔵 林雪邊：7項串謀行賄及1項串謀受賄；

🔵 杜漢森：4項串謀行賄；

🔵 陳學欽：2項串謀行賄及1項串謀詐騙；

🔵 張寶儀：2項串謀行賄；

🔵 譚紹富：1項串謀行賄及1項串謀受賄；

🔵 陳元正：1項串謀詐騙及1項串謀行賄；

🔵 張健華、粘清波、曹紹偉、吳德奇、陳俊傑、麥永泰、陳茂盛、楊永燊、王劭強及楊永昌：1項串謀行賄；

🔵 鍾國祥：1項串謀受賄；

🔵 林慕媛、潘志明、吳梓楊、楊效燐：1項串謀詐騙。

案件編號：ESCC2137/2023