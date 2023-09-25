星光夜市4粒燒賣售20元　檔主：網民抨擊助長生意　過去2年無加價

K11 MUSEA商場與星光大道合辦的「星光夜市」，上周五（22日）及周六晚舉行，有檔位4粒魚肉燒售20元，成為夜市焦點。該檔「香料案內所」負責人Terry今早在商台節目表示，雖然因價格昂貴受網民抨擊，但反而招徠更多生意，又表示價格兩年來一直不變，亦因成本關係不會改變價格。



價格兩年不變 過往無顧客覺得貴

「香料案內所」負責人Terry今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，過去兩年售賣燒賣的價格一直為20元4粒，並沒改變，故一直以為普羅大眾接受：「如果唔係我一早減咗價賣啦，咁我亦都生存唔到啦。」被問及燒賣只是陪襯的說法是否「挑機」，他表示最希望讓讓市民嘗試辣椒油。

Terry透露，兩年前開始便經常參與市集的臨時攤檔，例如在D2 place商場等地方，而過往光顧的客人也沒有稱價錢昂貴。他表示可能是過去接觸的顧客群較少，並舉例曾經在西環夜市以同樣價錢售賣燒賣，而當時接觸的顧客對價錢沒有異議：「我以為自己接觸嘅就已經係普羅大眾。」

不會改變價格 網民抨擊太貴反助生意

他指是次在星光大道擺檔，接觸的顧客群明顯增加，才發現有人對該價錢感到敏感。不過，他表示不會因此改變價格：「因為成本就係咁。」他表示在星光大道擺檔的生意額「幾好」、「反應幾正面」，當時每日提供兩日份量，但也能在一日內、甚至較早時間便賣完。雖然有網民抨擊燒賣價錢昂貴，亦因此擔憂影響生意，但結果反而很快便賣完。他認為可能是因市民有獵奇心，想嘗試燒賣是否那麼好吃。