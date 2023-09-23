秀茂坪雙屍｜江玉歡促跨局「組合拳」救救照顧者：孫玉菡非萬能

秀茂坪邨周五（22日）揭發生雙屍命案，一對五旬兄弟疑因缺自理能力，加上長年負責照顧的年邁母親入院，以致兩兄弟在家中乏人照顧致餓死。選委界立法會議員江玉歡今日（23日）指事件令人傷心悲痛，雖為照顧者而設的熱線服務將推出，但針對特別個案例如年邁照顧者，應該由政府主動介入跟進，不能等他們自行聯絡。



江玉歡續指，該名母親定很關心兩名兒子，相信她有向醫護提起兩名兒子需要照顧，質疑院方有否向社署反映。她表示，每次涉及照顧者悲劇，似乎都只由勞工及褔利局局長孫玉菡解話，但他不是萬能，其他決策局亦有責任，民青局、醫務衞生局和勞褔局都應該要「組合拳」聯合協作，甚至教育局都可以幫忙，例如關心下長期缺席的殘疾學生。



江玉歡。（鄭子峰攝）

江玉歡今指，下周一會連同社福界立法會議員狄志遠和林素蔚，就今次事件和後續改善工作召開記者會。她指，同類慘案發生都由勞褔局局長孫玉菡出來解話，他不是萬能，認為醫管局等其他局都有責任，認為民青局、醫務衞生局和勞褔局都應該要「組合拳」聯合協作，甚至教育局都可以幫忙，例如關心下長期缺席的殘疾學生。

推動鄰里關係發揮守望相助不能只靠關愛隊

江玉歡指要推動鄰里關係，不能只靠關愛隊，何況現時只有兩區有關愛隊。她以今次事件為例，要餓死兩個人要頗長的時間，只要鄰居或保安員察覺到異樣，已經可以即時提供支援。至於如何完善，她說要自發，社會亦要有凝聚力，認為政府要帶頭推動，不要對殘疾人士有歧視的眼光，環顧其他國家包括內地已經推動鄰里關係，社會習慣「閂埋道門唔好理」，這種態度在現時超齡化城市不能繼續。

社署昨回獲查詢指非常關注事件，又稱雖然有關家庭並非社署社工跟進個案，江玉歡認為看到此回覆後感到不舒服，直指：「不是社署跟進個案是因為社署做不好，找不到這個個案。」