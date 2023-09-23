秀茂坪雙屍｜兩死者母5月入院現情況穩定　醫管局安排見精神科

秀茂坪邨昨日（22日）發生雙屍命案，一對智力有問題的五旬兄弟，因停止覆診後病情及自理能力惡化，加上年邁母親入院，以致兩兄弟在家中乏人照顧，懷疑飢餓致死。醫管局回覆《香港01》查詢表示，兩名死者自2018年起未有再向精神科專科門診覆診；他們的母親自今年5月入住九龍醫院接受治療。局方對事件感難過，會為死者家屬提供協助及支援，亦會全力配合有關政府部門調查事件。



涉事單位鐵閘大門被鐵鏈鎖上，門外遺下一些香枝及灰燼。（黃偉民攝）

醫管局稱，兩名死者的母親今年5月入院接受治療，並轉介醫務社工協助安排其出院後的照顧事宜。她目前情況穩定，院方已安排精神科醫生跟進，並會密切留意其情況和情緒變化，提供合適的治療和支援。

至於兩名死者在2004年至2018年間，於九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診，屬穩定個案。兩人分別自2018年2月及3月後未有再覆診。

秀茂坪邨一對智力有問題的五旬兄弟，疑因早年停止覆診後情況及自理能力轉差，加上母親入院而缺乏照顧，最終餓死家中。兩人的遺體於9月22日由仵工舁送殮房。

《香港01》記者今早（23日）到離世兄弟生前的住所了解情況，涉事單位鐵閘大門被鐵鏈鎖上，並張貼一張警方通告，指單位暫由警手接手調查；門外遺下一些香枝及灰燼。有鄰居表示，兩名死者與母親一家三口同住，其中母親行動不便，出入要用拐杖，數月前入院，未再出現；鄰居續指，兩名死者外表正常無異樣，「兩兄弟好好感情，成日聽到佢哋講笑，同阿媽傾計講笑」。鄰居表示，過去數月未曾見兩死者向街坊求助或取食物。