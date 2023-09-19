巴籍漢強姦14歲華裔少女　暴力屬輕但對事主造成創傷　判囚5年

巴基斯坦裔男子街頭兜搭14歲華裔少女，他自稱孤單想和少女交朋友，之後帶少女到後樓梯閒談，期間他對上下其手，並舔其乳頭。少女不禁問：「朋友唔係咁。」巴漢卻回應：「點解唔可以？」繼而把少女強姦。巴漢早前被裁定1項強姦罪成，法官今（19日）在高等法院判刑時，雖然被告所用暴力屬輕微，但對少女仍造成一定創傷，強調法庭有責任保護未成年少女，免她們受到性侵犯，判巴漢入獄5年。



被告Iqbal Asif(洛阿士)，24歲，被裁定於2021年10月22日，在長沙灣邨附近的樓梯強姦當時14歲女事主X。

被告洛阿士否認強姦14歲華裔少女。(朱棨新攝)

事主X情緒低落仍會發惡夢

法官判刑時引述X的創傷報告，指她的情況大致穩定，但會發惡夢、情緒低落和食慾不振。法官又透露，被告於2004年來港，和家人團聚，案發時在地盤工作。除了1項偷竊案底，被告未曾干犯性罪行。

案件對事主造成一定創傷

法官續指，本案非同類案件最嚴重的類別，被告在案中使用的暴力屬輕微，X期間未受到變態屈辱，她在後樓梯時亦可用電話發求助訊息及拍下被告的影片。惟法官強調，法庭有責任保護未成年少女，避免她們遭到性侵。同時，案件亦對事主造成一定創傷。經考慮後，法官判被告監禁5年。

兜搭後帶事主到後樓梯

案情指，X於案發日下午4時許行經一條天橋，迎面而過的被告轉身，尾隨對方到長沙灣邨的公園。被告兜搭稱感到孤單，問可否和X做朋友。X同意，兩人便到後樓梯聊天。

事主被姦時曾拍片及向朋友求助

被告當時自稱17歲，又把頭伏在X的腳。X發訊息向朋友Y和Z求助，並發送拍到被告伏在她腳上的影片。被告其後強吻X，又摸她的胸和私處，他繼而脫下雙方的褲子，強姦X。

被告舔X乳頭反問點解唔可以

X在錄影會面稱，被告兜搭她時講中文，但大部份為英文。在後樓梯時，被告上下其手，甚至舔她的乳頭。X表示：「朋友唔係咁。被告卻回應「佢話佢係」，又反問：「點解唔可以？」她遭強姦時，她覺得被告只插入一半，未完全插入，但她感到「好唔舒服」和「好污糟」，被告亦有在她體外射精。

被告性侵X後二人分道揚鑣後，X會合朋友Y和Z等匯合後，她把事件告知友人，其中一人轉告X的母親後報警。警員以X的手機約被告見面時被捕被告。

案件編號：HCCC197/2022