今日必看8分鐘｜西九工業意外　孻女淚崩｜何文田七人車路滑自炒

何文田七人車疑天雨路滑自炒 四輪朝天冒煙 3男1女一度被困

何文田發生車禍。今日（25日）凌晨近4時，一輛七人車沿公主道往紅隧方向行駛，途經愛護動物協會的九龍中心對開一個彎位時，失控撞壆翻側，繼而四輪朝天，車身冒煙，車內3男1女一度被困，但保持清醒，消防到場救人撲煙，警方到場調查案件。現場可見，車內物件包括水樽散落一地。

奪命車禍｜粉嶺女子捱小巴撞 送院搶救後不治

粉嶺發生奪命車禍。今日（25日）下午約3時23分，一輛專線小巴沿和泰街往和睦路方向行駛，當右轉入和睦路期間，據報撞倒一名過路的姓凌（80歲）老婦，其腿部嚴重受傷，初時仍有知覺，其後陷入昏迷，由救護車送往北區醫院搶救，惜延至下午4時09分，終告不治。事後現場遺下大灘血漬，姓吳（66歲）小巴男司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。

沙田新城市廣場食肆男職員疑誤飲化學液體 腹痛吐血送院救治

沙田新城市廣場今午（25日）發生懷疑誤飲化學液體意外。下午約5時28分，警方接報商場一間食肆，一名22歲男職員誤飲化學液體，其後感到腹痛。救援人員接報趕至現場，經初步治理後，事主清醒送沙田威爾斯親王醫院救治。

據了解，事主在工作期間感口渴，遂在士多房取來一樽「飲品」飲用，不料飲下後始發現「飲品」為一樽鹼性液體，頓感腹痛不適，其後由接報到場的救護員將他送院。警方經初步調查後，將案列作「有人不適」處理。

柯士甸工業意外｜油尖重案組接手調查 下午重返現場

西九龍柯士甸道西發生奪命工業意外，兩名六旬男工人疑吸入高濃度硫化氫中毒身亡。消息稱，兩人早在前日（23日）早上10時進入管道，疑工程經理未有完成安全評估便離開。最終在兩人進入管道後約21小時，亦即昨晨（24日）才揭發慘劇。事件已交由油尖警區重案組接手調查，多名探員今日（25日）下午12時45分到現場調查，一名港鐵職員協助調查，警方在工地內逗留約1小時後離開。據了解，探員暫未能進入肇事現場調查，未有帶走任何證物或拍照蒐證。稍後警方會與港鐵、勞工處人員開會了解事件。探員其後在下午再帶同兩名總承辦商帥建的經理及職員，以及律師等人返回現場調查，至下午約4時半離開。

柯士甸工業意外｜死者劉浩祥原帶家人11月旅行 孻女：想睇我畢業

西九龍柯士甸道西地底工程今早（24日）揭發的工業意外，奪走兩名六旬男工人性命。其中死者劉浩祥（63歲）遺下妻子兒女四人，一家人傍晚於家門外拜祭，幾母女哭成淚人，並稱警察上門才驚悉噩耗，對慘劇感到匪夷所思，「係工業意外，但亦有人為責任！」一家人原定11月的旅行夢落空，剛大學畢業的孻女更哭至腳軟蹲下，崩潰喊：「12月畢業禮，佢（爸爸）想睇好耐，但而家冇喇，嗚‥‥‥」

記協主席陳朗昇採訪遇截查 涉拒出示身份證 被裁定阻差辦公罪成

記者協會主席陳朗昇，去年在旺角採訪元朗朗屏邨業主大會前，遭警員截查及要求出示身份證，陳拒絕，並多次質問警員：「你點解要搜我？」。他事後否認一項阻差辦公罪和屬交替的阻礙公職人員罪受審，今（25日）在西九龍法院被裁定一項阻差辦公罪成，判囚5天。陳即申請保釋，裁判官最後准陳以3萬元保釋等候上訴。

紅山半島｜再揭1間有僭建地庫 3屋未應門 政府明日申手令入屋

本月初的世紀大暴雨，豪宅紅山半島被揭破為「僭建之島」。政府今日（25日）展開第二次巡查，並嘗試進入10間獨立屋視察，惟當時全部「食白果」，只能留下通知，預告今日（25日）再到場。

杭州亞運｜張家朗決賽大勝奪金 市民大電視打氣：張家朗好嘢

亞運劍擊男子花劍項目，港隊代表張家朗一路殺入決賽，準決賽由落後到反超前勝出，在商場觀看賽事直播的市民無不歡呼鼓掌。決賽在晚上8時10分上演，不少市民仍留在現場，透過現場大電視希望直擊張家朗奪金一刻。

杭州亞運｜韓國柔道代表掌摑對手被判落敗 堅稱無心之失不獲接納

杭州亞運昨日（24日）的柔道女子48公斤級準決賽，韓國選手李慧卿比賽期間掌摑對手臉部，被判違反體育精神行為，累積3次犯規而落敗。

逾九成五NFT價值「清零」 全球2300萬人被割韭菜 原因竟是它

曾經掀起一波投資熱潮，甚至為此創造不少富翁的新商品NFT（Non–Fungible Token），在瞬間爆紅兩年後的今天，似乎已經無人問津或關注。根據調查機構「dappGambl」最新報告顯示，經過市場調查發現，超過95%售出的NFT商品，如今已毫無任何價值，如果換算成持有人數，全球至少有2300萬持有那些NFT的人，默默地被動地被「割韭菜」，當年預期能升值的商品，如今都變成無用的物件。