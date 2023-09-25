杭州亞運｜韓國柔道代表掌摑對手被判落敗　堅稱無心之失不獲接納

杭州亞運昨日（24日）的柔道女子48公斤級準決賽，韓國選手李慧卿比賽期間掌摑對手臉部，被判違反體育精神行為，累積3次犯規而落敗。



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這場比賽由27歲的韓國代表李慧卿對26歲哈薩克選手阿布薩卡露娃（Abiba Abuzhakynova）。在常規時間4分鐘內，兩人皆未能得分，只有李慧卿因消極比賽被罰一次指導（Shido、犯規）。

李慧卿（左）及阿布薩卡露娃在常規時間不分高下。（杭州亞運共享圖片）

在加時賽，兩人仍未能得分。阿布薩卡露娃先被罰一次避免對抓握。在比賽進入6分鐘後，李慧卿接連被罰，再被指消極比賽，到6分42秒時，她一掌摑中阿布薩卡露娃的臉部及眼睛，被判違反體育精神行為。據亞運官網，李慧卿累積3次指導，遭判落敗。

阿布薩卡露娃在準決賽勝出入決賽。（杭州亞運共享圖片）

阿布薩卡露娃的左臉被打中後，轉身蹲跪在地上，掩住臉龐。李慧卿有上前安撫，彎腰慰問。被判落敗後，李慧卿一時難以接受，一度留在場上不肯離開。下台後，她情緒仍激動，不禁流淚。

內地網民分享李慧卿打中對手的片段。（微博）

韓國傳媒引述韓國柔道總會人員表示，李慧卿被判蓄意攻擊對手臉部，還被取消參加季軍戰的資格，因為她的行為被指違反柔道精神。報道表示，李慧卿堅持清白，並非故意掌摑，要求裁判翻看片段，但裁判看過片段後，沒有接納韓國方面的抗議，判李慧卿落敗兼失季軍戰資格。

不過，據亞運的比賽成績報告所寫，李慧卿在準決賽落敗，將可以繼續參加季軍戰；而在季軍戰，李慧卿就被判棄權。

韓國選手李慧卿。（路透社）

至於阿布薩卡露娃在決賽不敵日本的角田夏實得銀牌。