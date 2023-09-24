逾九成五NFT價值「清零」　全球2300萬人被割韭菜　原因竟是它

曾經掀起一波投資熱潮，甚至為此創造不少富翁的新商品NFT（Non–Fungible Token），在瞬間爆紅兩年後的今天，似乎已經無人問津或關注。根據調查機構「dappGambl」最新報告顯示，經過市場調查發現，超過95%售出的NFT商品，如今已毫無任何價值，如果換算成持有人數，全球至少有2300萬持有那些NFT的人，默默地被動地被「割韭菜」，當年預期能升值的商品，如今都變成無用的物件。



正式名稱叫非同質化代幣（NFT），被歸類在虛擬/加密貨幣分類，利用區塊鏈製作的一種數位檔案，因為具有唯一獨特性，讓代幣能變身任何一種獨特的數位資料，像是圖片、音樂、影片或是社群平台貼文，就像你在拍賣會購買唯一一幅的畫作般。

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按照上述的定義，最知名的一款NFT，莫過於2021年3月出售、Twitter平台第一則貼文，由創辦人多爾西（Jack Dorsey）發出，當時這枚NFT以高達290萬美元（約2268萬港元）天價售出。就連美國前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）也趕上這波熱潮，推出自己眼睛繪畫的NFT，靠着個人名氣吸引不少粉絲掏錢購買。

此次報告一共針對當前市場上7萬3257枚NFT商品徹查，將近7萬枚現存市場價值趨近於0，最諷刺的一點，當中最高價的8850枚NFT，有將近2成根本沒有毫無價值可言，這些商品當初以5至100美元不等的價格售出。只有不到1%比例，能真正因為稀有性保持住價值。

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為什麼NFT價值會崩盤這麼快？分析師認為，就是簡單的供需嚴重失衡造成，數量增長過快、但市場需求並未隨之提升，導致就算買進也很難脫手，目前買家中有多達79%比例，購入後就未曾售出，如今這些市值歸零的虛擬收藏品，都成為收藏家電腦中一張張數位「壁紙」。

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