Santa Maria芝士醬有批次受蠟樣芽孢桿菌污染　食安禁售要求下架

食物環境衞生署食物安全中心今日（25日）表示，Santa Maria一款芝士醬有批次可能受蠟樣芽孢桿菌污染，呼籲市民不要食用。涉事進口商已按中心指示，將已進口的受影響產品停售及下架，並展開回收。業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。



食物安全中心表示，Santa Maria一款名為「Dip Nacho Cheese Style」的芝士醬有批次可能受蠟樣芽孢桿菌污染，呼籲市民不要食用。（網上圖片）

食安中心指，Santa Maria一款預先包裝芝士醬有批次可能受蠟樣芽孢桿菌污染，呼籲市民不要食用。相關產品名稱為「Dip Nacho Cheese Style」，由荷蘭進口，詳細資料如下：

產品名稱：DIP NACHO CHEESE STYLE

品牌：Santa Maria

來源地：荷蘭

淨重：250克

批次編號：2329019及2329231

此日期前最佳：2025年6月7日及2025年6月20日

進口商：Pear & Carrot Limited



中心發言人指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品可能受蠟樣芽孢桿菌污染，正進行回收。在得悉事件後，中心隨即聯絡相關本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口及訂購受影響批次的有關產品。該進口商已按中心指示將已進口的受影響產品停售及下架，並展開回收。

Santa Maria一款芝士醬有批次可能受蠟樣芽孢桿菌污染，涉事進口商已按食安中心指示，將已進口的受影響產品停售及下架，並展開回收。（資料圖片）

發言人指，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

市民欲查詢回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線3616 0248，中心亦會在該進口商所訂購的產品抵港後封存有關產品，確保不會流出市面。