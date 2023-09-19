百佳佳之選瑤柱麵未有標明含防腐劑　食安中心指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今（19日）公布，佳之選瑤柱麵樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。百佳已按指示進行回收，食安中心呼籲市民停止食用受影響批次產品，業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。



食物環境衞生署食物安全中心今公布，佳之選瑤柱麵樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。受影響批次產品的最佳食用日期為2024年9月15日前。

食物環境衞生署食物安全中心今公布，佳之選的瑤柱麵樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

食物環境衞生署食物安全中心透過恆常食物監測計劃，從深水埗一間超級巿場抽取樣本作檢測，結果顯示佳之選的瑤柱麵樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但其食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

中心發言人指，百佳已按指示進行回收，將繼續跟進事件和採取適當行動。他又提醒，業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，所有在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。