中大學生北上實習體驗大灣區生活　驚嘆外賣費平︰日日食嘢叫美團

疫情結束逾半年，港人恢復北上消費玩樂的生活，學生亦重啟與內地的交流。特區政府早前與內地合辦「2023灣區啟航金融才俊計劃」，為港青提供大灣區實習的機會，體驗內地生活及職場文化。參與者之一的中大學生楊尚華表示，在實習期間熟習商業普通話，並了解內地金融界獲取資訊的渠道，認為能有助未來的事業發展。惟相關職位的入職門檻高，他暫時無意畢業後北上工作。



至於生活方面，他驚訝內地生活與工作的平衡，除了長達1.5小時的休息時間，辦公桌下更放置可拉伸的摺疊床，員工可自攜枕頭睡覺。他並大讚內地的外賣便宜，每餐只花費約人民幣20至30元，「都唔想出去食飯，日日食嘢叫美團。」



獲平安證券挑選為投資銀行事業部研究員

早前港府財庫局、深圳市地方金融監督管理局及大灣區共同家園青年公益基金，舉辦「2023灣區啟航金融才俊計劃」，挑選約40名在本港大專院校就讀金融相關學科的學生，在暑假期間參加四日三夜大灣區體驗之旅，以及在深圳的企業實習六周。

其中在中文大學就讀環球經濟及金融二年級的楊尚華，經過艱辛的面試、IQ及性格測試後，獲平安證券挑選，安排於投資銀行事業部擔任研究員，負責整合宏觀股市動向及分析趨勢、研究「新三板市場」的產業鏈，並撰寫成報告於每日早會匯報，讓交易員根據資訊操作。

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學好商業普通話料有助未來發展事業

由於在內地龍頭企業工作的機會難逢，楊尚華再延長實習時間兩周。他表示在實習期間獲得寶貴的經驗，包括學習到商業普通話，「人哋聽完就要炒股，你一定要講得好清楚。」他亦學習到內地金融界獲取資訊的渠道，例如財經網站及微信公眾號等，又解釋受礙於兩地文化及防火牆，港人未必會接觸到相關資訊。

因金融業入職門檻最低碩士學位 棄畢業後北上工作

楊尚華認為，以上經驗有助未來的事業，但畢業後不會留在內地工作，或考慮留港或赴新加坡發展。他透露曾與實習的導師傾談，當得悉他沒計劃修讀碩士後感到震驚︰「你唔讀碩士點做嘢呀？你都搵唔到工。」

後來楊尚華經了解後得知，內地金融業從業員入行數年，月薪已高達人民幣兩至三萬元，屬於不錯的薪金水平。惟金融界的職位數量有限，同時入職門檻高，最低學歷要求為碩士學位，因此難以繼續在深圳發展。但他相信，未來仍有機會接觸到大灣區業務，需要北上工作。

內地職場重視工作生活平衡 每日自攜枕頭午睡1.5小時

香港作為國際金融中心，生活節奏快速，加班亦是打工仔的常態。不過楊尚華觀察到，內地比想像中更重視工作與生活的平衡，大部份同事均準時下班，除非突發事故發生，否則假日亦毋須與公司聯繫，僅業績優秀的債券部於晚上11時仍燈火通明。

此外，楊尚華透露員工休息時間亦相當充足，在股市停止交易的時段，有長達1.5小時的休息時間，屆時辦公室將會關燈，員工會自攜枕頭睡覺；甚至實習生的辦公桌下，亦已放置可拉伸的摺疊床。「嗰時我冇校鬧鐘，但夠鐘會有音樂響起，然後個個都會收床，咔咔咔咔聲你就會醒。」

▼港人北上消費▼



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大讚深圳價廉物美︰夜場電影50元、的士費人均數元

至於生活體驗方面，楊尚華透露當時居於基金免費安排的酒店房間，過程中需要學習如何與室友的相處，以及照顧個人的起居飲食。他認為對於大學生屬難得的體驗，建議師弟妹可考慮到內地實習。

楊尚華並指，深圳與香港同為一線城市，但衣食住行方面更價廉物美，例如晚上與實習同學外出乘坐的士，人均只需數元人民幣；亦毋須慳錢看電影早場，夜場亦只收50元，在APP訂票對比香港繁瑣的系統更簡單快捷。

楊尚華並大讚內地的外賣便宜，每餐只花費約20至30元，食物種類多元化，甚至可品嚐沒有進駐香港的連鎖餐廳，例如達美樂披薩（Domino's Pizza）等。「都唔想出去食飯，日日食嘢叫美團。」