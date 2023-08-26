大連育鯤輪︱港生航海實習計劃復辦　11日海上生活悟「實戰」技巧

由大連海事大學投資建造的「育鯤」輪，是內地第一艘自行開發設計的專用航海教學實習船，亦是全球最先進專用遠洋實習船之一。因疫情停辦三年、由港府「海運及空運人才培訓基金」贊助的「育鯤」輪實習計劃今年復辦。運輸及物流局局長林世雄今日（26日）在網誌稱，22名香港理工大學、香港科技大學和職業訓練局海事訓練學院的學生本周三（23日）剛完成11日海上實習生活，由遼寧省大連市返港。



林世雄指，在海上實習期間，實習生在「育鯤」輪上與內地學生一同學習航海技術和使用各種航海儀器，並體驗船舶作業值班生活，與經驗豐富的現職海員一同工作，獲得課本無法教授的「實戰」技巧。



海事處處長袁小惠（前排左四）聯同運輸及物流局、中聯辦、香港海員工會及大連海事大學的代表於8月14日在大連出席「育鯤」輪實習計劃的開班典禮。（運輸及物流局網誌）

林世雄在網誌稱，透過「育鯤」輪實習計劃，實習生除可接受航海實務訓練及體驗船上生活，確切了解現代海運業的真實工作環境外，亦獲安排參觀大連海事大學的其他海事訓練設施和大連市，與內地學子交流，互相學習及了解當地的歷史文化。

參與計劃的香港實習生在「育鯤」輪學習航海技術。（運輸及物流局網誌）

除了該計劃，林世雄稱海事處亦為專上學生舉辦暑期實習計劃，讓有意投身海運業的學生親身體驗助理海事主任或助理驗船主任的工作，今年有4名專上學生參加，他們在7至8月被分派到海事處不同組別工作，包括船隻航行監察中心、海港巡邏組和訓練組等。

此外，港府一直多管齊下協助本地船舶業培育新血，「海運及空運人才培訓基金」設有多項計劃，如「本地船舶業訓練奬勵計劃」、「本地船舶能力提升計劃」，以及「船舶維修訓練獎勵計劃」等，透過工作津貼或獎勵金吸引年青人加入本地船舶業，鼓勵他們考取本地船隻操作員的專業資格，緩解行業勞動力短缺和老化問題。

「海運及空運人才培訓基金」2021年亦推出「海事培訓支援計劃」，協助香港航海學校推行新校本海事科課程，培訓學生考取本地船舶專業資歷，首屆受訓學生於明年應考本地船長三級證明書試。