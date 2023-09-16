內地平價團重臨土瓜灣　食肆購物點「重生」　街坊：唔夠膽落街

內地團逼爆土瓜灣用膳問題引起社會關注多時，旅監局早前出招要求訪港內地團如到訪土瓜灣接待商店，即不可於同區用膳，圖改善旅客阻街問題。當中接待內地團的「富源酒樓」於7月時宣布因生意大跌而結業，區內一度回復平靜。



不過，有土瓜灣居民向《香港01》投訴，內地平價團近日捲土重來，區內更有多個接待內地團的購物點及團餐食肆「重生」，恐內地團逼爆問題沒完沒了， 再度引起當區居民關注，有居民更大吐苦水，揚言：「人多到唔夠膽落街！」



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「富源」成過去 新團餐酒樓及購物點「重生」吸引人潮

《香港01》記者一連兩日到美景街及偉景街一帶視察，發現已結業的「富源酒樓」舊址仍在招租，但鄰近出現了一些新的購物點接待內地團，包括藥房、藥妝與朱古力店；亦有兩間新開業的酒樓和火鍋食肆，加入接待內地團團餐行列，準備迎接「十一大軍」於中秋及國慶黃金周假期來臨。

今日（16日）中午時分開始，有多輛旅遊巴接載內地團友到土瓜灣區用膳或購物，絡繹不絕。現場所見，每車大約有40位團友下車，由舉起「旗仔」的導遊帶領前往位於美景街的酒樓或偉景街的火鍋食肆吃團餐；同時，另有一批批旅客由導遊帶領前往鄰近的免稅店、藥妝及朱古力店購物。

由於在同一段時間，有旅行團來購物，也有旅行團來用膳，主要集中於偉景街及美景街，團友都在店外排隊魚貫進內，人頭湧湧，令原本窄小的街道顯得擠擁，對偉恒昌新邨的部分大廈出入口造成堵塞。

當團友購物後或用膳後，記者見有不少團友跟隨導遊登乘旅遊巴離開，但也有不少團友自行走到行人路聚集聊天，影響區內居民日常出入及生活，亦有人走出馬路、或在行人路邊吸煙、吐痰。雖然記者見責維持秩序的團餐酒樓女職員已盡量提醒內地團友守規，例如請他們返回行人路，或盡量站到一旁，讓出通道，惟部分團友未有聽從。

居民指旅監局辣招成效短暫：靜咗個幾月又嚟過，冇路走

居民楊小姐向《香港01》表示，本以旅監局推出「辣招」後，內地團滋擾民居的情況能大有改善，有「安定日子過」，沒想到只回復個多月的短暫平靜，近月區內專門接待旅客的商店如「雨後春筍」重開，她說：「點知緊接仲有團餐酒樓同埋朱古力舖，又開返免稅店、藥房，全部都重覆返，問題冇解決過。」

楊小姐稱，上月中開始發現有內地旅行團重臨土瓜灣區，大多集中在美景街和偉景街兩條街道專門做團餐的食肆排隊，她形容：「因為條街其實好窄，兩邊有大廈，佢哋講嘢又大聲，啲嘈音好勁，同埋又成日大嗌，同埋一落樓下就全部都係旅客，根本我哋一落去佢地就頂住個門口，人多到唔夠膽落街。」

居民申訴：分開團友食同買冇用 街坊自己諗辦法解決

楊小姐續指，平時在區內若遇上內地旅客阻塞街道的情況，因「無路可走」，無可奈何下被迫走出馬路，亦因受噪音滋擾，每天只可關緊門窗生活，她埋怨：「其實好煩，如果平時喺屋企望落去太多人嘅話，就會盡量唔出去，寧願留喺屋企。」

她又認為，旅監局在今年5月向該區域商店發出附加承諾書，旅行團如被安排到區內商店，同日不得在土瓜灣食肆用膳，長遠未能有效改善情況，她稱：「冇用㗎，根本個問題就唔係佢同區食飯同買嘢，個問題係一個純住宅區，呢兩條街都咁窄，根本係唔適合做團餐，唔適合做手信舖，一定會積聚好多人，就算分開又點？佢哋去食飯去買手信，咪又係堆晒喺到，有咁多（舖頭）開咪又係成條街都畀佢哋企晒。」

其中街坊林先生表示，留意到自通關後大量內地旅客到訪區內食肆和店舖購物，認為能帶動到香港經濟，對區內店舖來說有一定好處，他認為區內人流增加，令生活感不便，但唯有自行想辨法解決：「有啦，但係唔係好緊要咪避咗佢囉，唔通種族歧視咩。」（周智堅攝）

街坊林先生亦表示，留意到自通關後大量內地旅客到訪區內食肆和店舖購物，認為能帶動到香港經濟，對區內店舖來說有一定好處，但他認為區內人流增加，令生活感不便，唯有自行想辨法解決，嘆道：「唔係影響得好緊要咪避咗佢囉，唔通種族歧視咩？」

魏先生則指，內地團主要在午餐時段在區內遊走，他認為情況比五月前已大為改善，比起以前會有大堆旅客聚集，已較為分散：「情況OK，影響唔大，旅行落嚟都要食飯、搵地方住。」（周智堅攝）

另外，魏先生則指內地團主要在午餐時段在區內遊走，他認為情況比五月前已大為改善，指旅客現已較為分散，他說：「情況OK，影響唔大，旅客落嚟都要食飯、搵地方住。」

民建聯潘國華。（盧翊銘攝）

區議員促立法規管團餐酒樓：一收到投訴就釘佢牌

九龍城區議員潘國華指，自旅監局推出新措施後情況確實有改善，內地團數量已大減至4成，但他亦留意到有新的團餐酒樓於數月前開業，不時有大批旅客在門外排隊、聚集，他稱已向旅監局反映，局方亦即時與酒樓聯絡及促請改善。至於因聚集而出現的噪音問題則難以監管，他指旅客不單止在區內遊走，亦會到其他區遊覽，無法控制他們的聲量。

潘國華又認為，旅監局早前推出的新措施，其實仍可以有改善空間，他建議，旅監局應研究立法規管現有團餐酒樓，若有任何違規行為，可不用單靠食環署發告票，他認為：「應該好似酒牌咁，一收到投訴就唔會發牌畀佢，釘佢牌。」

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