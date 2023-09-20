土瓜灣內地團｜旅監局方安妮帶隊落區控人流　為迎十一黃金周部署

十一黃金周臨近，主要接待內地平價團的土瓜灣區團餐食肆及購物店「重生」，加上近日訪港的內地平價團數量顯著增加，旅遊業監管局嚴陣以待，今日由旅監局行政總裁方安妮親自帶隊到土瓜灣區內巡視，為迎接黃金周準備部署，同時安排隊員協助控制人流。



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團友「排錯隊」引起混亂 旅監局協助分流

《香港01》今日中午前（20日）到土瓜灣偉景街及美景街一帶視察，其間，旅監局行政總裁方安妮亦率領隊員，並聯同九龍城區議員潘國華等員到區內巡視，他們一行人進入位於美景街、屬於旅監局註冊名單的「生活坊」藥妝專賣店內視察，其後又到「金港薈」和「so爐」兩間團餐食肆了解情況。

據了解，由於近日內地團友數量顯著增加，為免現場人群聚集引起混亂，旅監局一連幾日都有派員前來協助人群分流及維持秩序。

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現場所見，當時尚未到午飯繁忙時間，位於美景街的團餐酒樓「金港薈」門外，已有逾百名內地團友由導遊帶領前往用膳，酒樓職員在門外擺放「雪糕筒」，為等候用膳的旅客作出入分流。

不過，「金港薈」有40名團友疑因「排錯隊」，一度造成混亂，需要旅監局人員及酒樓職員在門外維持秩序，提醒內地團友保持行人路暢通，並指示他們離開的方向。至於另一間團餐食肆「SO爐」則人流較疏落，有約60多名內地團友進內吃午餐，門外未見排隊人龍。

「嘉樂軒」內地團人龍再現 暫未成旅監局關注點

旅監局人員關注的還有新碼頭街，現場泊滿旅遊巴，有不少內地旅客上落車，領隊不時提醒旅客留意交通情況，亦有數名旅監局人員在場視察，秩序大致良好。

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記者所見，近日較受土瓜灣居民關注的偉恒昌新邨一帶，因有旅監局人員在場，未有出現嚴重混亂場面，人流亦較過去兩日少。相反，另一處接待內地團的關注點，位於榮光街的團餐酒樓「嘉樂軒」門外，今日中午時分人頭湧湧，接載內地團友來吃午餐的旅遊巴絡繹不絕。高峰期為中午12時至下午1時，旅遊巴落客後並未隨即離開，更不時停了五、六部「車隊」佔據馬路。

其間，有數名交通警員及三名「嘉樂軒」職員，在酒樓外進行人流管制，指示團友前往膠欄杆方向，沿樓梯左方上樓用膳。然而，現場有旅客一邊吸煙、聊天，也有人突然走出馬路，險被駛至車輛撞倒，場面頗為混亂。

旅監局執行總監吳浩然表示，因臨近十一長假期，內地旅客因擔心假期後酒店價格上漲，希望趁假期前來港，故最近數日訪港的內地團數量明顯增多，每日平均有約100團。(盧翊銘攝)

內地團臨近十一捲土重來 每日平均100團訪港

旅監局人員在區內一直巡視至下午，旅監局執行總監吳浩然表示，因臨近十一長假期，內地旅客因擔心假期後酒店價格上漲，希望趁假期前來港，故最近數日訪港的內地團數量明顯增多，每日平均有約100團。

吳浩然稱，今日大約有50團內地旅客到訪土瓜灣，旅監局主要為指導團餐食肆職員如何分散人流及維持秩序，同時進行巡邏視察，並協助維持秩序，由於長假期後，酒店價格一般下降，或會吸引更多旅客訪港，到時候可能需再增加人員於現場巡視。

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