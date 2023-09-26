女同志供卵子讓伴侶產子　求法定名份被拒　官：只視作普通法母親

一對女同性伴侶以「互惠人工受孕」方式在港產子，先提取其中一人的卵子與男性捐贈者的精子結合成胚胎，再植入另一人體內懷胎，並誕下一子。兩人其後欲登記成為嬰兒的「父母」，但只有懷胎誕子的女子被列作「母親」，另一半不被認可。二人入稟高等法院，要求宣告提供卵子的另一半亦屬法例上的「父母」。法官歐陽桂如頒判辭指，受條例所限，只能裁定提供卵子的另一半屬「普通法下的父母」，若要取得法定的「母親」名份，仍須靠立法機關填補法律上的空缺。



法官亦在判辭提到，隨著醫療科技發展，以往不能成為父母的人，現時亦可成為父母，法例不應被視作一成不變，應以與時並進的方式解讀。



申請人為代號K的嬰兒，由其監護人代表入稟。介入訴訟人為律政司司長，資深大律師陳樂信則以「法庭之友」陳詞，案件於2023年2月進行非公開審訊。

女子R到高等法院申請，要求裁定她有男童R法庭母親的名份，惟法官指現行法例並不可行。

在本案中，B和R不是香港法例下的「已婚夫婦」，若R是一名男性，她便可被視作K的「父母」。雖然B和R決定K毋須有父親，但K單純因R是女性，而無法與其他兒童一樣，擁有與之有基因關係的雙親，仍算是受歧視。 高等法院法官歐陽桂如

入境處只登記女子B為男童的法定母親

法官在判辭透露，女子B及女子R是一對女同志伴侶，二人於2019年在南非結婚，翌年底在當地接受「互惠人工受孕（Reciprocal IVF）」，即從R體內取出卵子，與捐贈者的精子結合成胚胎，再植入B的子宮內由她懷孕產子。嬰兒K於2021年在港出生，B和R嘗試在入境處登記為K的「父母」，但只有懷孕產子的B被列為K的「母親」。K遂入稟高院，要求法庭宣告答辯人R，在法例上屬「父母（parent）」。

如何定義父母一詞是本案焦點

法官指出，法例不應被視作是「一成不變」，應以與時並進的方式解讀。根據《父母與子女條例》（下稱：《條例》）第6條，任何人均可申請由法庭宣告，申請人所指明的人在法律上是其父母，但條例並無定義「父母」意思，而如何詮譯「父母」一詞正是本案焦點所在。

法定父母應由法例定義

法官援引一宗英國案例，當中指出「親生父母（natural parent）」與「法定父母（legal parent）」有所不同，她認為這種解讀方式適用於香港，即一個人能否成為「法定父母」，應由法例定義。

父母定義可隨社會風俗及醫療科技改變

然而，「父母」的定義可隨社會風氣及醫療科技而有改變，以往不能成為父母的人，現時亦可成為父母。《條例》提及「在法律上的父母」，正是可讓法庭追溯現行普通法對「父母」的定義，以符合條例確保所有兒童獲得同等保障之目的。

法官亦指，隨著醫療科技發展，抽取一名女子的卵子植入另一女子體內受孕變得可行，懷孕產子不再侷限於特定性別，或者以婚姻作基礎，法例現時可以承認，一名後天變為男性的人作為「母親」，或者一名後天變為女性的人作為「父親」。

律政司指法例不存在第三種父母

律政司指，法例規定「父母」必須是指一名「男性父親」和一名「女性母親」，不存在第三種「父母」，除了受孕的女性外，其他女子在任何情況下都不應被視作孩子的「母親」，包括與K有基因關係的R。

因R是女子令K與其他兒童有異存在歧視

法官則在判辭回應指，《條例》的立法目的是要確保所有兒童受到同等保障，不論其出生或父母婚姻關係如何，都不會受到歧視。在本案中，B和R不是香港法例下的「已婚夫婦」，若R是一名男性，她便可被視作K的「父母」。雖然B和R決定K毋須有父親，但K單純因R是女性，而無法與其他兒童一樣，擁有與之有基因關係的雙親，仍算是受歧視。

法例可承認無血緣關係男子是父親

法官認為，現行《條例》寧願假定一名在婚姻關係下的男性，即使與孩子沒有血緣也可算是孩子的父親，也不願承認一個與孩子有血緣關係、在心理和社交上都視其為「父母」的人，作為孩子的父母。即使不考慮孩子的最佳利益或任何憲法權利，都能看出律政司說法的「荒謬」。

世界瞬息萬變法庭亦應與時並進

法官強調，世界瞬息萬變，人們不一定要再藉婚姻或異性關係組建家庭，法庭應該與時並進，接納醫學治療是為協助無法自行產子的人繁衍下一代。法官認同「法庭之友」陳詞指，就算立法機關制定《條例》時，沒有考慮「父母」形式，法庭也不應石化（fossilize）「父母」的定義。

惟現行法例法定父母仍必須是父親和母親

雖然法官指出現行法例存在荒謬，但就申請人要求根據《條例》第6條，宣告R是法例上的「父母」，法官卻指根據相關法例，即使孩子是藉醫學科技出生，他的父母必須是一名男性父親和一名女性母親，並不包括兩個女性母親。

偏離條例並不可行須由立法機關填補

法官強調，法庭是詮釋法例，而不是訂立法例。申請人等試圖偏離《條例》下對「父母」的定義，並不可行。法官指對K受歧視感到同情，但指出法例的空缺需由立法機關填補，法庭無權重寫法例，充其量只能裁定R屬「普通法下的父母」。

案件編號：HCMP447/2022