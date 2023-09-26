齊撐照顧者｜每個相關家庭可獲海洋公園門票2張　無提供交通安排

本港近日接連發生涉及照顧者及被照顧者的悲劇，政府在昨日（25日）舉行「齊撐照顧者行動」起動禮中，提到為答謝照顧者，會派1萬張海洋公園門票。社署今晚（26日）回覆查詢時指，將通過資助安老和康復服務單位，向長者和殘疾人士的照顧者派發合共一萬張海洋公園入場門票，讓照顧者與長者和殘疾人士及家人一同到海洋公園渡過愉快的一天。



每個照顧者家庭住戶最多可獲派發兩張，社署沒有為是項活動的參加者提供交通安排或其他相關費用。



▼9月25日 「齊撐照顧者行動」起動禮▼



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政務司司長陳國基昨日「齊撐照顧者行動」起動禮上宣布4項措施支援照顧者，包括今日推出支援熱線182183、11月動動資訊網站、社署強化暫託服務，以及照顧者津貼增至3,000元。另外，他亦指到社署將推出「感謝照顧者」活動，由本月底開始，社署將通過安老和康復服務組織，向長者和殘疾人士的照顧者，派發合共一萬張海洋公園入場門票，以答謝他們的付出和貢獻。

不過，有社工批評，派海洋公園門票予照顧者或被照顧者原意是好，惟如無交通安排予行動不便者則十分不便，如果只是照顧者去，「邊個睇長者（被照顧者）呢？」

社會福利署發言人回覆指，為響應「開心香港」活動推出「感謝照顧者」活動，由本月底起，署方將通過資助安老和康復服務單位，向長者和殘疾人士的照顧者派發合共一萬張海洋公園入場門票，讓照顧者與長者和殘疾人士及家人一同到海洋公園渡過愉快的一天，每個照顧者家庭住戶最多可獲派發兩張海洋公園入場門票。

署方提到，根據海洋公園標準入場門票的條款及細則，65歲或以上、持香港身份證明文件或社會福利署簽發之長者咭的香港居民、及持「殘疾人士登記證」人士，均可免費進場。署方沒有為是項活動的參加者提供交通安排或其他相關費用。

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