照顧者｜理大護理學院推出電子繪畫平台　助照顧者走出情緒困擾

不少研究均顯示照顧者承受極大情緒壓力，為改善照顧者的情緒健康，理工大學護理學院特別為照顧者研發出電子繪畫平台「畫出我心」，讓照顧者利用電腦或智能電子設備，以繪畫提升精神健康，並透過平台聯繫其他照顧者，彼此互相支持，在照顧路途上不再感到孤單無助。



理工大學護理學院副學院主任(研究)梁綺雯教授(左)及照顧者鄺太 (右)支持「畫心我心」平台。（校方提供圖片）

70歲的鄺太自2014年照顧患上認知障礙症的丈夫6年多，直至丈夫2020年離世。儘管鄺太形容丈夫是一個合作的病人，但也有令她感到氣餒受壓的時候，例如他因吞嚥困難，而不太願意把食物吞下，一直含在口中，鄺太惟有強行把食物從口腔挖出來，過程並不愉快；此外鄺先生會半夜起身，弄醒了鄺太，影響她日間的精神。

在2018至2019年，鄺太在社工介紹下使用電子繪畫平台，她因為這新奇有趣的平台，是一個不錯的生活調劑，可以抒發壓力，「照顧者的情緒會影響被照顧者，所以照顧者個人要保持良好情緒，才能夠讓被照顧者過得好。電子繪畫平台正好讓照顧者減壓，保持良好情緒。」

負責研發這個平台的理大護理學院副學院主任（研究）、世界衛生組織社區健康服務合作中心總監梁綺雯教授表示，早前進行「畫出我心」先導研究，發現電子繪畫平台讓照顧者使用時感到滿足及樂趣，能夠成為釋放情感的渠道，帶來人與人之間的聯繫，幫助抵禦照顧工作中的種種壓力。

理大護理學院正與不同團體合作，招募體弱長者、腦退化患者或殘疾人士的照顧者參與計劃，免費使用「畫出我心」平台8星期；也邀請曾經是照顧者的人士擔任組長。如欲對此計劃有興趣的人士或機構，可WhatsApp至5429 8126查詢。