煥然懿居二期｜首日申請參觀示範單位人流稀　市民：供樓壓力太大

市建局首置上車盤「煥然懿居二期」、即煥然懿居第三座，合共260個單位將以市價78折推售，並於今日（27日）起接受申請。不過截至中午，到示範單位參觀的人流稀疏，亦未有人即場遞交申請表格。

有參觀的市民指，自己的兒子曾四次申請居屋均失敗，特地代兒子來視察示單位，希望稍後申請再碰運氣，又稱年輕一代的供樓壓力大：「小朋友好痛苦啊，即係又上唔到樓，又想有私人空間，香港地方又細。」



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首置上車盤「煥然懿居二期」今日起接受申請，今日早上十時起在長沙灣開放參觀示範單位及遞交申請表。然而截至中午，現場人流稀疏，只有近20名市民左右，未有人遞交表格。

前來參觀示範單位的市民陳太，指有些單位的露台面積較小，亦對雪櫃擺放在近門口位置感奇怪。她透露兒子希望申請首置盤，倘成功也會為兒子補貼部份開支。她不諱言，兒子18歲起踏入社會工作後，便開始申請白表抽居屋，共計四次，但「次次都唔中」，故今次亦打算碰碰運氣。

獨自參觀示範單位的市民陳太，表示兒子希望申請首置，也會為幫助兒子補貼一小部分費用。(鄭子峰攝）

陳太稱會同時研究及比較其他私人樓宇的價錢，再作取捨：「最主要想睇新樓，起碼慳返裝修。」另外，她也著重地理位置，例如位於市區，方便上班。她認為目前樓市價格較高，年輕一代的供樓壓力大：「始終都係高，而家嘅話又加息，咁供樓即係人工已經去咗……嘩一大截，覺得啲小朋友好痛苦啊，即係又上唔到樓，又想有私人空間，香港地方又細。」

陳太目前與丈夫及兒子同住在約400呎的居屋，女兒早前已搬去別處。她表示家中空間擠迫：「打個白鴿轉已經行完啦，希望政府幫到手啊。」而兒子因為逐漸長大，今年二十幾歲，故希望獨立居住，「個女搬咗先至叫做鬆動啲，如果搬多個就更加鬆動啲囉，哈哈。」