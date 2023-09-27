九巴及龍運10.1推小童免費乘車　中秋國慶長假加強邊境口岸線

九巴及龍運宣布，將於10月1日國慶日推出小童免費乘車優惠，小童當日使用小童八達通，可以免費乘搭除K12、K14、K17及K18線以外的所有九巴及龍運日間巴士路線。



另外，適逢中秋國慶長假期，入境處預計期間出入境人次將達655萬。九巴及龍運會於9月30日至10月2日出入境高峰期，按實際客量情況加強17條邊境口岸線及相關接駁路線。



▼2023年10月1日晚上將有國慶煙花匯演▼



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九巴及龍運宣布，國慶日當日，小童使用八達通，可免費乘搭除K12、K14、K17及K18線以外的所有九巴及龍運日間巴士路線。

九巴及龍運宣布，將於10月1日國慶日推出小童免費乘車優惠，小童當日使用小童八達通，可以免費乘搭除K12、K14、K17及K18線以外的所有九巴及龍運日間巴士路線。。（資料圖片）

適逢中秋國慶長假期，入境處預計期間出入境人次將達655萬。九巴預期將有大批市民及旅客經各口岸進出香港，會於9月30日至10月2日出入境高峰期，按實際客量情況加強17條邊境口岸線及相關接駁路線，包括：

B1 天慈 ⇋ 落馬洲站

B9 屯門站 ⇋ 香園圍口岸

79K 上水轉車站 ⇋ 打鼓嶺(松園下)

88 中秀茂坪 ⇋ 大圍站

261 屯門(三聖邨) ⇋ 粉嶺(祥華)

277E 藍田站 ⇋ 上水(天平)

279X 青衣站 ⇋ 粉嶺(聯和墟)

A30 梨木樹 ⇋ 機場(地面運輸中心)

A31 荃灣(如心廣場) ⇋ 機場(地面運輸中心)

A33X 屯門(富泰邨) ⇋ 機場(地面運輸中心)

A34 洪水橋(洪元路) ⇋ 機場(地面運輸中心)

A36 錦上路站 ⇋ 機場(地面運輸中心)

A37 朗屏站 ⇋ 機場(地面運輸中心)

A41 愉翠苑 ⇋ 機場(地面運輸中心)

A41P 烏溪沙站 ⇋ 機場(地面運輸中心)

A43 粉嶺(聯和墟) ⇋ 機場(地面運輸中心)

A47X 大埔(太和) ⇋ 機場(地面運輸中心)



▼五一黃金周在香港的內地旅客情況▼



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另外，龍運提供九條通宵巴士路線往返新界、香港國際機場及港珠澳大橋香港口岸，包括：

NA31線 [荃灣(如心廣場) ⇋ 港珠澳大橋香港口岸]

NA32線 [葵涌邨 ⇋ 港珠澳大橋香港口岸]

NA33線 [屯門(富泰邨) ⇋ 國泰城]

NA36線 [錦上路站⇋ 國泰城]

NA37線 [天水圍市中心 ⇋ 國泰城]

NA40線 [烏溪沙站 ⇋ 港珠澳大橋香港口岸]

NA41線 [水泉澳 ⇋ 港珠澳大橋香港口岸]

NA43線[粉嶺(聯和墟) ⇋ 港珠澳大橋香港口岸]

NA47線 [大埔(太和) ⇋ 港珠澳大橋香港口岸]

