香港夜繽紛｜商場擬派消費券　田北辰：最遲明日公布、周五起使用

港府推出一系列「香港夜繽紛」優惠及活動，不過外界期望的「夜間消費券」卻落空。實政圓桌立法會議員田北辰對此感到失望，故自行向發展商埋手遊說，並向《香港01》透露「擁有全港最多商場」的發展商已接納他的意見，料本周五起派發約50元夜間消費券及餐飲券，預計該發展商最遲明日公布優惠詳情。



實政圓桌立法會議員田北辰向《香港01》透露，「擁有全港最多商場」的發展商料本周五起派發約50元夜間消費券及餐飲券。（余俊亮攝）

政府於本月起啟動「香港夜繽紛」，鼓勵市民晚間外出消費，振興本地經濟。一直關注「香港夜繽紛」優惠的田北辰表示，對港府未有與商場合作推出「夜間消費券」感到失望，所以一直與本地商場發展商討論推出限量定額「夜間消費券」的可行性，並有發展商欣賞該建議，現時已談得七七八八。

面額約50元 每人取一張即晚使用

田北辰透露，「擁有全港最多商場」的發展商將分別推出「夜間消費券」及餐飲券，前者面額與他建議的50元相近，後者面額則較小，每人可各取一張，即晚使用，「發展商都好好，肯做多步，因為淨係派消費券吸引唔到餐飲業一齊開夜啲，而家派兩隻優惠券，希望市民可以喺街度留耐啲」。

至於總派發金額、將在哪區商場派發，田北辰則指這是「做闊做淺」還是「做深做窄」的決定，要留待發展商自行決定，不過他提醒若分散太多商場又限量，市民可能會不滿，希望一個商場至少派發數百至1,000張消費券，預料遊客及住宅區均有商場參與優惠活動。