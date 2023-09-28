15歲少年擲汽油彈被捕　官形容小伙子落入狂熱政治漩渦　判教導所

15歲男學生涉於2020年5月在旺角投擲汽油彈，並以鐵釘破壞途經汽車的車軚。他被捕後，透露在其身上搜出的鎖匙，是「安全屋」的鎖匙。男學生早前承認企圖縱火等3罪，法官今（28日）在區域法院判刑時，法官陳廣池形容被告如白紙的小伙子，被他人誤導和鼓吹，在未經獨自的分析，落入狂熱的政治漩渦。法官最終接納報告建議，判男學生入教導所。



被告賴卓豐，現年19歲，承認企圖縱火、企圖刑事毀壞、管有物品意圖摧毀財產共3罪。

法官陳廣池指被告賴卓豐未經客觀引導，沒有獨自的分析，落入狂熱的政治漩渦，干犯嚴重破壞社會安寧的罪行。(資料圖片)

官形容被告如白紙般的小伙子

法官陳廣池判刑時讀出部份求情信內容，如被告指是次犯案屬其人生污點，但亦是轉捩點；被告的父親則指自己疏於管教，令兒子誤交損友。法官指，從這些求情信中，看到有如白紙的15歲小伙子，被他人誤導和鼓吹，參與暴力行動。

沒有獨自分析而落入狂熱的政治漩渦

陳官繼而引述報告，指被告受到網上群眾的影響，以錯誤的方法企圖實行他的政治目的。法官指，未經客觀的人引導，以及沒有獨自的分析，被告自然落入狂熱的政治漩渦，干犯嚴重破壞社會安寧的罪行。

與其他黑衣人有備而來非一時衝動

法官續指，被告和其他黑衣人是有備而來，非一時衝動犯案，並認為他們在「安全屋」拿取汽油彈。而被告在案中投擲汽油彈，亦藏有多支空樽以便做出相類行為。此外，被告亦備有插有鐵釘的膠管。法官指，猶幸案中沒有人受傷，亦沒有財物和汽車受損，最終接納報告建議，判被告入教導所。

被捕時被搜出安全屋鎖匙

案發於2020年5月1日晚上，警員駕車經過界限街與彌敦道交界，見到四名黑衣人把細小物品撒在馬路上，其間被告曾投擲汽油彈。警員截停被告後，搜出汽油彈、插有鐵釘的膠管和鎖匙等。被告在警誡下稱，他是由一名梁姓男子帶領，又稱鎖匙屬於旺角景翠苑的「安全屋」。惟他之後拒在警察記事冊簽署招認。

案件編號：DCCC 88/2022