夜繽紛｜灣仔海濱藝遊坊10.1煙花前後暫封　發展局准晚10時半重開

政府推動「香港夜繽紛」，灣仔「海濱藝遊坊」昨日（27日）起一連六日舉行，惟首日一度因電力問題，令不少檔主大失預算。發展局今日（28日）公布，機電署及承辦商已確保提供額外電力，曾付費「買電」的檔主可獲退款。



至於10月1日為配合煙花匯演需於下午4時「清場」，發展局指最新安排市民可以在下午5時才離開，即多一小時營業．當晚10時半後會開放至凌晨2時。



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發展局在Facebook專頁表示，灣仔「海濱藝遊坊」昨日首天運作期間，熟食區部分需要額外電力的攤檔，電力供應仍有不穩情況，當局今早聯同政府承辦商在場地增加電力供應裝置，確保熟食區及每個攤檔電源充足穩定。

機電工程署及政府承辦商今早亦到場全力協助聯辦機構的承辦商，確保攤檔所需額外電力接駁妥當安全，並在今天下午6時前獲足夠額外電力。

▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」開幕▼



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額外電力開支由發展局承擔 將向已付費檔主退款

當局指，按早前與攤檔的協議活動不會收取任何費用，至於額外電力供應，聯辦機構亦已確認不會收取費用，為此已收取的費用，會盡快向攤檔退款，至於未來額外電力開支將由發展局作為聯辦一方承擔。

關於國慶當天10月1日的開放時間，當局考慮到當晚維港有煙花滙演及相關人流管制安排，聯辦機構上星期通知商戶當天的「海濱藝遊坊」活動時間需要縮短為上午10時至下午4時。警方經進一步評估情況後，認為可對開放時間寬鬆處理。

發展局現公布最新安排如下 ：



日間時段 ：上午10時至下午5時（最後入場時間為下午4時但市民須於5時前離開）



晚上時段：晚上10時半，閉場時間最遲為凌晨2時（確實閉場時間稍後於專題網頁另行公布）

