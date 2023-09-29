天主教崇德英文書院14歲男學生打傷女教師　涉普通襲擊被捕

洪水橋天主教崇德英文書院發生學生毆打老師事件。有該校學生表示，事發於前日（27日），一名中三男學生上中文堂時做功課，被女老師阻止，學生情緒失控揮拳，女老師眼睛受傷送院，校方就事件已報警。



警方表示，前日上午10時50分接報，14歲男學生與40歲女教師因瑣事爭執，繼而出手襲擊，女子眼角及面部受傷，清醒送博愛醫院。警方以涉嫌普通襲擊拘捕男學生，現時已保釋候查。



天主教崇德英文書院。（資料圖片）

天主教崇德英文書院疑發生事件，有該校學生向《香港01》表示，前日一名中三男同學，上中文課時做功課，女老師上前阻止，學生情緒失控，揮拳毆向老師，該名女老師眼睛受傷送院。

該同學稱，據悉校方有報告，事件被學生上傳至社交平台後，校方才在早會中交代。他稱現時學校正爆發流感，校方要求所有學生戴上口罩，在擠迫禮堂內進行早會，校長只稱有同學情緒失控，一名教師受傷，並向家長發出類似通告交代。

該同學又說，校方特別叮囑學生不要向傳媒披露事件。同學不滿學校有所掩飾，未有將情況和盤托出。該同學稱，涉事中三男同學已接受警方調查，今日（29日）有返校但未有上課；受傷女教師接受治療後今日也有返校。

警方表示，前日早上10時50分，該校一名14歲男學生，與40歲女教師因瑣事爭執，繼而出手襲擊，女子眼角及面部受傷，清醒送博愛醫院。警方以涉嫌普通襲擊拘捕男學生，現時已保釋候查，10月下旬須到警署報道。

教育局表示，得悉事件並已向有關學校了解情況，學校已啓動危機處理小組處理事件，局方會繼續與校方緊密聯繫，並提供適切支援。