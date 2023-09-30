政府資助中醫診所10.1起　每年服務名額增三成至80萬個

政府資助中醫診所的應診名額一直供不應求，去年《施政報告》提到將政府資助中醫門診服務籌額，由每年約60萬增加至80萬個。醫管局今（30日）公布，中醫診所已於今年內完成增加服務的籌備工作，並於明日（10月1日）將政府資助中醫門診服務籌額增加至80萬，相較去年整體服務籌額增加三成。



偶發性疾病病人可致電18區中醫診所，或者使用醫管局「18區中醫診所」流動應用程式預約即日或下一個工作天的偶發性疾病政府資助中醫服務。



（醫管局提供）

醫管局發言人表示，期望提升18區中醫診所的服務量後，可進一步加強中醫藥在基層醫療服務的角色，讓更多市民受惠。偶發性疾病病人可致電18區中醫診所，或者使用醫管局「18區中醫診所」流動應用程式，預約即日或下一個工作天的偶發性疾病政府資助中醫服務。

發言人又指，醫管局會繼續配合政府的中醫藥發展方向，透過18區中醫診所，為市民提供中醫服務及推動中西醫協作服務，並繼續會為中醫專業人員提供培訓和促進科研發展，以培育更多中醫藥專業人才。

中醫診所於2020年3月起為合資格香港市民提供政府資助中醫門診服務，包括中醫內科門診（包括最多五劑中藥）及針灸服務，部分中醫診所亦有提供骨傷／推拿服務，每項按次收費120元。綜合社會保障援助受助人及75歲或以上的長者生活津貼受惠人，經核實資格後，可獲豁免其政府資助中醫門診服務的收費。