周五迎小暑　中醫師建議用三伏天灸補陽氣　附炒綠豆芽等節氣食譜

本周五（7日）即將迎來夏季第五個節氣「小暑」，之後開始進入高溫、高濕的三伏天。有中醫師推薦「三伏天灸」來溫補人體陽氣，強身保健，並建議在小暑的飲食宜清淡適量、外出做好防暑多喝水、不要貪涼等，並推介一些節氣飲食，包括炒綠豆芽及西瓜番茄汁。



楊君軍指，夏天是養陽好季節，可以在三伏天用三伏天炙養陽。（林靄怡攝）

浸大中醫藥學院臨床部副主任及中醫臨床副教授楊君軍今日（4日）表示，小暑時節，天氣炎熱，市民容易煩躁不安，容易困倦及精神不足。楊君軍指，夏天是養陽好季節，因此對應這一時節的特點，可以在「三伏天」用「三伏天炙」養陽。

「三伏天」是一年最熱最濕時段 天炙要找中醫

所謂「三伏天」，是指在小暑與處暑（即今年7月7日至8月23日）之間，是一年中氣溫最高而且又潮濕悶熱的時段，「三伏天」分為初伏、中伏、末伏三個時段。今年的「三伏天」日期為包括，初伏：7月11日至7月20日；中伏：7月21日至8日9 日；末伏：8月10日至8月19日。

楊君軍建議，市民可以在初伏那十日內找中醫師先做一次「三伏天炙」，在中伏時段內再做兩次，以及在末伏時段內做另一次，合共四次。楊表示，市民不要在家自行做「三伏天炙」，需找中醫師協助，因為中醫師會用性味辛溫的中藥磨成粉 ，用生薑汁調和，在「三伏天」貼在有補益功效的穴位上。這就可以達到溫補人體陽氣的作用，常常被用來強身保健，或者輔助治療鼻敏感、哮喘、經痛等一些陽氣虧虛的病症。

小暑注意飲食 外出要防暑

小暑的養生方法除了可用「三伏天炙」養陽外，楊君軍亦有其他建議。他提議市民注意飲食衞生，飲食宜清淡適量，亦應節制不要貪食過量；在外出時做好防暑工作，帶好遮陽傘、遮陽帽等工具 ，並要多喝水 ，亦應儘量避開午後太陽熱辣時外出。

別沖凍水涼、少吃冷食 開冷氣著長褲

楊君軍提醒市民，不要貪涼沖凍水澡、少進冷食，冷氣不要調太低，否則寒、溼之邪容易侵入體內，引發身體不適。

他又指，夏季容易腸胃病發作，由於高溫天氣，食物容易變壞或進食過多，都會引致上吐下瀉，應盡早求醫。若進食過多導致食滯，他建議可食用生渣來消滯，並且在下一餐減少食量。他亦指，由於天氣炎熱，人們喜歡在室內開冷氣，故容易導致傷風、哮喘、鼻敏感發或關節痛發作，建議冷氣溫度不應調得太低，而關節痛常見於中、老年人，應避免穿短褲，改以長褲。

民間素有「夏吃豆，勝過肉」之說，楊君軍推薦吃炒綠豆芽，另推薦西瓜番茄汁。（林靄怡攝）

中醫推薦兩款小暑節氣食譜

節氣飲食推薦方面，民間素有「夏吃豆，勝過肉」之說，楊君軍推薦吃炒綠豆芽，可以達到清熱功效，並提醒各人應評估自己的體質決定吃多少份量，如體質偏寒者可以放少一些綠豆芽。他亦推薦西瓜番茄汁，相關配料、做法及功效如下：

炒綠豆芽：



配料：新鮮綠豆芽500 克，花椒少許幾粒，植物油、白醋、食、味精適量。



做法：做法：豆芽洗淨水瀝乾，油鍋燒熱，花椒入鍋，烹出香味，將豆芽下鍋爆炒幾下，倒入白醋繼續翻炒數分鐘，起鍋時放入食鹽、味精，裝盤即可。



功效：清熱解毒，療瘡瘍。



西瓜番茄汁：



配料：西瓜半個，番茄3個大小適中。



做法：西瓜去皮、去籽，番茄沸水沖燙，剝皮去籽。二者同時絞汁，兩液合併，隨量飲用。



功效：清熱、生津、止渴。對於夏季感冒，口渴、煩躁，食欲不振，消化不良，小便赤熱者尤為適宜。

