中藥藥劑師團隊編新冠預防調理手冊　針對康復者「長新冠」研食療

香港高等教育科技學院中藥藥劑學師生團隊於3月跟進及分析62位新冠康復者的情況，並發現康復者轉陰後一個月面對各種「長新冠」症狀，包括咳嗽多痰、疲倦乏力、「腦霧」等。團隊透過分析「長新冠」成因，研發逾10種針對性食療，同時整合中成藥成份、應用方法等中藥知識，並在5月編制出《新冠肺炎的預防和康復調理食療手冊》。



THEi高科院中藥藥劑學（榮譽）理學士課程主任及中藥藥劑師協會主席區靖彤表示，不少市民對中藥存在誤解，例如患者以為可將自身「食剩」的中藥供其他患病的家人服用，惟中藥講求「辨證論治」及「個體化」，每人體質不同，故須按照每個患者實際狀況處方藥物。她希望加強市民對中醫在預防、治療及復康方面的理解，同時糾正對中藥的誤解。



THEi高科院中藥藥劑學（榮譽）理學士課程主任、助理教授區靖彤（左）及THEi高科院中藥藥劑學三年級學生胡務式，參與編製《新冠肺炎的預防和康復調理食療手冊》，期望透過提供正確的中醫藥資訊，在西醫藥以外提供多一個選擇，助市民抗疫。（VTC提供）

視像診症見證病人由崩潰到當感冒

區靖彤憶述，今年2月初開始為市民進行視像義診，並發現第五波爆發初期，由於當時染疫人數相對少，市民突然受感染，會感到非常恐慌，尤其是家中有長幼的患者「我哋一開視像對話，佢係即刻爆喊，好似崩潰咗咁『醫師呀，救下我！』」相反，疫情後期由於身邊不少親朋戚友染疫，便以為與感冒差不多，能夠「吽好」，卻逾一周未能痊愈，結果「手尾」更長。

分析62位康復者「長新冠」問題：最多仍咳嗽多痰

為加強市民對新冠肺炎及中醫抗疫的認知，區靖彤帶領師生及業界人士共同編制《新冠肺炎的預防和康復調理食療手冊》。團隊在3月編纂書籍期間，跟進及分析62位曾接受中醫藥團隊診治的新冠康復者，跟進他們的康復情況，發現康復者轉陰後一個月面對「長新冠」，有65%康復者仍咳嗽多痰、55%患者感到疲倦乏力、34%患者感氣短氣促、胸悶或胸痛、26%患者出現「腦霧」等。

THEi高科院中藥藥劑學三年級學生胡務式表示，最後選取逾10種最有效應付「長新冠」的食療紀錄在書。（VTC提供）

反駁網民指控連花清瘟膠囊令人上癮、春藥之說

有份編制書籍的THEi高科院中藥藥劑學（榮譽）理學士三年級學生胡務式表示，團隊分析康復者「長新冠」的成因，更逐一研究數百種食療，分析每一種食療所使用的中藥及療效，最後選取逾10種最有效應付「長新冠」的食療紀錄在書。

區靖彤提到不少市民對中成藥存在誤解，網上亦充斥錯誤的中藥資訊。曾有一名網民在社交平台上發文稱，連花清瘟膠囊含有大量麻黃，聲稱服用後會致幻覺、上癮，甚至形容連花清瘟為「春藥」，呼籲切勿服用。中藥藥劑師協會對此亦發文回應指，連花清瘟膠囊的麻黃含量比衛生署建議的含量更低，「離上癮仲爭好遠好遠嘅水平」。該名網民「以為5克麻黃已經係麻黃鹼，藥材同成份係兩件事」，希望糾正市民對中成藥的誤解。

區靖彤強調，寒熱患者使用的處方不一，需按照患者實際狀況處方藥物。（VTC提供）

患者食剩中藥可給他人服食？

區靖彤又指，有患者也曾誤以為可將自身「食剩」的中藥供其他患病的家人服用。一名患者確診後感不適，「食一日藥，已經舒緩8成症狀」，整個人逐漸恢復精神。後來輪到其太太染疫，並打電話向中醫詢問能否將剩餘的藥物供太太服用。

她強調病毒並非「單入單出」，進入人體後會產生免疫反應「打交的情況症狀不同」，如患者本身為虛寒型，比較容易出現發冷症狀。如患者屬於熱氣型，比較容易出現喉嚨痛、乾咳等症狀。寒熱使用的處方不一，需按照病人實際狀況處方藥物。

區靖彤希望編制《新冠肺炎的預防和康復調理食療手冊》，提供正確的抗疫及中藥資訊 予市民，釋除市民的疑慮外，THEi高科院與中藥藥劑師協會將保持合作，並已申請政府的中醫藥發展基金，在未來半年將舉辦40場公眾講座，教導市民正確使用抗疫中成藥，同時亦會培訓前線中藥師，提升解答藥物的知識，當在藥房收到市民咨詢時可提供正確資訊。