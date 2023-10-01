灣仔夜繽紛｜夜市失煙花客引檔主不滿　甯漢豪：要平衡公眾安全

灣仔海濱夜市於國慶日晚上會關閉大約5小時，配合國慶煙花匯演的人流管制措施，引起檔主不滿。發展局局長甯漢豪說，政府與市集聯辦機構商討時，未確定有否煙花匯演，當有細節後已經第一時間通知，強調海濱活動要平衡公眾安全。



商討辦市集時未確定有煙花 甯漢豪：已第一時間通知

灣仔夜市「海濱藝遊坊」今日（1日）下午5時會關閉，因應國慶煙花匯演，要配合人流管制措施，晚上10時半才重開，安排令檔主不滿。發展局局長甯漢豪出席國慶酒會後解話，她說在海濱舉辦煙花匯演一直有工作進程，當政府與市集聯辦機構商討時，未確定有否煙花匯演，因此聯辦機構與攤檔商戶簽約時未必有細節，有細節後已經第一時間通知檔主，強調海濱活動要平衡公眾安全。

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會汲取停電經驗 聯辦機構初期無掌握供電複雜

對於夜市開幕日停電，令不少檔主大失預算。甯漢豪指，今次是灣仔海濱首次有40多個熟食攤檔營運，聯辦機構初時未必太掌握熟食攤檔的電力需求，「後尾都覺得係一門學問，事前係有好多溝通，初期無充分掌握複雜性」，當局在獲悉首兩天情況後，已派機電工程署人員協助，現時情況已有好轉，相信可從今次舉辦活動中汲取經驗。

「海濱藝遊坊」開幕時停電，商戶須摸黑做生意，（資料圖片 / 馬楚烽攝）

樓宇外牆連接石屎剝落 甯漢豪：風險為本繼續巡查

另外，被問到早前連接發生樓宇外牆石屎剝落事件，甯漢豪表示，會繼續以風險為本巡查，希望年底前發出命令，如果有關人士不遵從，會開始檢控工作。