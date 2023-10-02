黃金周｜內地旅客貝澳露營大讚三好：安全、涼快及即捕即食海鮮

疫情前不少內地人專乘由內地到香港露營，今日（2日）是內地十一黃金周八日長期第四日，在大嶼山貝澳營地雖然無爆滿，不過在場露營人士不乏內地旅客。



有內地旅客特意帶小朋友來香港露營感受自然及遠離手機，他表示很喜歡香港的露營文化，「大家嚟玩都好自覺、好文明」，即使將行裝放在營區內再到市區旅程亦會感到放心；又指到香港露營十分能放鬆心情，帶了風扇來都不用開；只需帶小量米及調味料來便可，因為可以「取之自然」，放漁網追魚及蟹、潮退時到沙灘摸蜆，一日三餐可享新鮮海鮮。



▼10月2日 內地旅客到貝澳露營▼



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在內地露營不敢過夜 在港放下行裝去市區遊玩都放心

記者早上由東涌乘搭巴士到到貝澳營地，巴士的乘客以紅日而言未算特別多，亦未有坐滿。營地內多個營區尚未有人紮營，而場內的露營人士亦不乏內地旅客。

陳先生一家四人趁十一黃金周由番禺到香港露營，他表示自疫情緩和後有假期都會與小朋友到香港露營。他坦言比較喜歡香港的露營氣氛，「內地過夜就唔係咁成熟，唔係好放心。」他指特別是帶着小朋友，即使在內地露營亦不敢過夜，「香港𠵱個露營文化好耐，好成熟，大家嚟玩都好自覺、好文明。」他更指即使將行裝放在營區內再到市區旅程亦會感到放心。

靚風景前不用玩手機 有海風好舒服

陳先生又指到香港露營十分能放鬆心情，「平時上班工作都比較攰，有時間喺度放鬆下，真係完全唔使睇時間，連手機都可以唔玩，有咁靚風景，喺度發下吽哣都好舒服。」同時亦有機會讓小朋友接觸大自然。

他指天氣雖然熱，平時在家中亦要開冷氣，但在貝澳的環境下雖然熱但亦不感到辛苦，「游水囉，樹蔭底下，有啲海風嘅，走去啲樹底下坐呢有海風都好舒服，其實我哋帶咗風扇嚟，都冇着，唔使用嘅。」

食物「取之自然」：一日三餐有海鮮食

食方面，陳先生表示除帶小量米及調味料來營區外，其他均是「取之自然」，放漁網追魚及蟹、潮退時到沙灘摸蜆，今日中午就煮了數隻蟹來當午餐，「你整好就食嘢，食完嘢就去搵嘢食，一日三餐係無固定時間。」

來自廣洲的黃先生亦與朋友趁十一黃金周到香港露營及行山，他昨日就到了港島行港島徑，中午由石澳開始走到太平山，再在山頂上觀看國慶煙花匯演，他笑指昨晚等了近兩小時才有巴士回到市區，一度擔心趕不切回來貝澳的營地。他又指昨日走了20多公里體力透支，所以今日會留在營地休息，明日或會再行山到梅窩購買食材回營地野炊，並會露營至星期五才離開。