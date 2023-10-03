十一國慶｜灣仔區議會主席斥政府走回頭路︰香港經濟靠夜市冇作用

本港中秋國慶三日假期（9月30日至10月2日）結束，「香港夜繽紛」舉辦的三個夜市，亦在昨日踏入最後一夜。灣仔區議會主席黃宏泰今早（3日）在電台節目表示，灣仔區議會並無參與今次的海濱夜市，又認為夜市可界定為大時大節的好去處，但不可寄望夜市可扭轉經濟，「香港經濟靠呢啲夜市真係起唔到作用。」



他解釋，香港人口結構以50至60歲為主，不能寄望他們推動夜經濟；而內地盛行夜市，甚至二三線城市的夜市亦比香港好，旅客亦不會因夜市而千里迢迢來港。他強調，維港夜景才是香港的特色，數千億元亦無法打造，批評政府不應本末倒置、走回頭路，「人哋去你嗰度唔係食嘢、睇無人機。」



▼10月2日 灣仔海濱夜市首輪最後一夜▼



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灣仔海濱10多年前並無計劃向夜市發展

黃宏泰在港台節目《千禧時代》表示，灣仔區議會並無參與「海濱藝遊坊」，但他親自視察過兩次，認為只能應付基本的飲食需要，卻看不到任何特色，「年宵嘅特色分分鐘多過佢哋。」他又建議，政府應參考外國，讓年輕人在受規管下街頭唱歌，亦應加強前往海濱的指示。

黃宏泰並認為，今次「海濱藝遊坊」人山人海相當合理，因適逢中秋及國慶節長假期，加上無人機表演的配合。但他認為，大時大節可舉辦夜市，但不應作為長遠的方向，早於10多年前，林鄭月娥仍擔任發展局局長時，灣仔區議會便與政府商討灣仔海濱的發展方向，當時已構思悠閒式用途，並無計劃舉辦夜市。

灣仔區議會主席黃宏泰。（資料圖片）

香港特色為維港夜景 不應本末倒置搞夜市

黃宏泰又指，夜市可界定為大時大節的好去處，但他強調夜市為蝕錢生意，「魚蛋豬皮賺幾多錢」，因此不能帶來經濟效益，亦不應寄望夜市可發展新的經濟模式，「香港經濟靠呢啲夜市真係起唔到作用。」

黃宏泰解釋，香港以內地旅客為主，惟內地亦盛行夜市，每個均價廉物美，甚至二三線城市的夜市亦比香港好，故內地旅客不會千里迢迢來港只為夜市，「人哋去你嗰度唔係食嘢、睇無人機。」他強調，維港夜景才是香港的特色，數千億元亦無法打造，批評政府不應本末倒置，建議應做好海濱的相關配套。

人口結構老化 籲政府︰唔好走返轉頭

黃宏泰又呼籲政府「唔好走返轉頭」，指本港人口的結構已不是30至40年前，現時以50歲至60歲為主，不可期待他們會在夜間外出，甚至連廟街的人流亦已稀少，「夜晚唔旺係有理由。」

▼10月1日 國慶煙花匯演再次維港上空綻放▼

