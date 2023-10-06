52%因失胎受情緒困擾婦女無求助　港大促加強認知提供實用資訊

失胎是其中一項為婦女帶來心理影響的生育健康問題，港大就婦女生育健康議題的心理健康素養和求助展開網上調查，發現近一半的有生育健康問題的婦女經歷情緒困擾，當中更有約36%的人受到兩種或以上的心理健康困擾，如焦慮和抑鬱。



不過，即使出現情緒困擾，有超過一半的人未就其情緒困擾尋求幫助。社會工作及社會行政學系教授陳凱欣表示，婦女面對生育健康問題時未必獲得社會理解，故期望提升公眾對此的認知，明白會帶來的心理影響，讓有需要的婦女獲得適切關顧。



港大早前就婦女生育健康議題的心理健康素養和求助展開網上調查，發現近一半的有生育健康問題的婦女經歷情緒困擾。（港大提供）

港大社會工作及社會行政學系在今年7月至9月，就婦女生育健康議題的心理健康素養和求助行為進行調查。調查獲356名受訪者參加，約四分之一（26%）的受訪者經歷過流產，其他生育健康問題包括不孕（64%）、多囊卵巢綜合症（39%）和子宮纖維瘤（19%)。

調查發現，44%的有生育健康問題的婦女經歷情緒困擾，當中更有約36%的人受到兩種或以上的心理健康困擾，如焦慮和抑鬱。

不過，即使出現情緒困擾，仍有超過一半（52%）的人未就其情緒困擾尋求幫助。調查又發現，流產經歷和受不孕問題影響明顯預測一個人經歷的情緒困擾程度，在具有流產經歷的受訪者中，多次流產的人比僅經歷一次流產的人更容易出現情緒困擾。

社會工作及社會行政學系教授陳凱欣表示，生育健康狀況會對婦女產生情緒困擾，對於那些經歷了流產和不孕症的人來說，他們承受更多的情緒困擾，惟當婦女面對生育健康問題未必能獲得理解。

她期望，可以提升公眾對這問題的認知，明白會帶來的心理影響，讓有需要的婦女獲得適切關顧，而在賽馬會「小足．福」失胎支援計劃的網站中，則可提供實用和教育的資訊，支持那些經歷失胎的父母。