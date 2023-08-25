未及時為急性腎衰竭病人檢查　翌日不治　醫生除牌三個月緩刑執行

一名80歲男病人在2017年11月22日，因上腹痛到仁濟醫院急症室，惟病人情況不斷惡化出現急性腎衰竭及腹部嚴重膿毒症（severe sepsis），但當時的主診醫生林文華未有及時為其檢查了解病因，以及未有及時通知家屬，病人最終在入院翌日死亡。

林文華承認指控，辯方律師解釋被告事發當日已24小時「on call」，並重申當時是因為擔心病人的情況會惡化，不敢將病人推離病房，又擔心CT（電腦掃描）顯影劑會影響病人情況，又指後悔沒有「早啲通知病人醫生，早啲通知家屬」。



醫委會周四(24日)作出裁決時指出，今次事件是因為林文華對於病人情況認知不足，但認為重犯機會不高，裁定林文華除牌三個月，緩刑18個月。



一名80歲男病人在2017年11月22日因上腹痛到仁濟醫院急症室求診，並獲醫生安排入住外科病房，惟病人住院後情況不斷惡化，出現體溫急降、血壓下降及心跳加速，但當時的主診醫生未有及時為其進行檢查了解病因，病人最終在入院翌日死亡。病人家屬其後向醫委會投訴。

當時的主診醫生林文華被指控專業失德，並涉四項指控，分別是未能安排醫療程序包括緊急電腦掃描、剖腹手術、將病人轉給深切治療部等、未有及時通知高級醫生、未有為病人進行一系列診斷及未有及時向家人報告病人情況

。

案情指，該名病人入院當日，林文華在下午約6時見病人時病人情況穩定，沒有感覺到有疝氣或腹部腫塊（hernia or abodmibal mass），亦沒有見到有皮膚有變色，而心跳亦是正常，故當時安排病人抽血檢查。

不過，病人在翌日凌晨約兩時情況急轉直下，出現體溫急降、血壓下降及心跳加速，林文華在兩小時後收到相關消息並再前往看病人。病人當時的情況已有好轉，未有感覺到病人腹部有搏動性腫塊（pulsatile abodmibal），但病人的血糖高至20.4ｍmol/L加上有低血壓，故醫生擔心其出現敗血症，故要求再做更詳情的血液檢查以了解原因，並指示要密切關注病人病情及對抗生素治療。

病人凌晨約六時情況再轉差，出現持續低血壓、少尿、代謝性酸中毒等。林文華當時認為，緊急電腦掃描可能會加重腎功能損害，加上病人當時身體情況並不穩定，故改為超聲波檢查，發現其右腎輕度積水及膽嚢壁增厚。病人在入院翌日早上七時血氧飽和濃度降低及心臟驟停，醫生為其進行急救，惟最終仍在早上8時許宣布不治。

控方專家證人指，當患者首次出現休克後，應該盡快做緊急CT掃描以了解原因，如是否出現內臟穿孔、腸缺血等情況。如果無法安排CT掃描，應考慮緊急剖腹手術，而醫生亦要向深切治療部討論及與家人通報。控方另一專家證人亦指，體溫急降、持續性休克及無尿，都是明顯病徵顯示有嚴重膿毒症（severe sepsis），並可能由腹部原因引起。

辯方律師求情指，林文華工作勤力，為人善良及樂於助人，過去在仁濟醫院實習獲得高水平成績，其專業並得到同事的支持，又指在2019年經歷社會事件及疫情，在2021年疫情加入新冠肺炎小組協助政府抗疫。他另表示，林文華在內地出生，未完全了解香港文化，平日有做義工，並向愛護動物協會捐款，同時亦是年輕母親，擁有兩名小孩。他提及，林文華當日已24小時「on call」，她並非不承認過失，而是不理解系統運作，事發時有緊急呼叫ICU醫生。

在辯方律師求情時，林文華不時擦拭眼淚，其後亦在求情時聲淚俱下，數度哽咽，稱事發當晚已經知道病人情況好嚴重，自己當時「好多嘢諗」，只想盡快幫病人改善情況，但不敢將病人推離病房，原因是擔心病人的情況會惡化，或突然死亡，又擔心電腦掃描的顯影劑會影響病人，並後悔沒有「早啲通知病人醫生，早啲通知家屬」。

醫委會裁決時指出，今次事件是因為林文華對於病人情況認知不足，但由於其現時已知道自己不足，重犯機會不高，裁定林文華除牌3個月，緩刑18個月。