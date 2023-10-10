機場混亂｜旅遊巴業界稱政府牽頭可商特別保單　預留車輛候命

颱風「小犬」日前襲港，天文台一度發出九號風球，包括機鐵在內的機路服務暫停，令1.6萬名旅客滯留機場。特首李家超今日（10日）表示，情況並不理想，已要求運輸及物流局、機管局、港鐵及運輸業界盡快研究惡劣天氣下疏導旅客的安排。

在九號風球期間，有旅遊巴公司義載市民回屯門，獲市民盛讚。有非專利巴士工會表示，政府可以與旅遊巴公司事先協議，例如預視惡劣天氣時，便要求相關公司派出車輛及車長於機場待命，準備接載旅客。

他續指，只要政府願意牽頭，旅遊巴公司就可以與保險公司商討保單安排，並非不能解決，但強調旅遊巴公司的角色相當被動，本身不能主動到機場收費載客，否則會違反營運條款。



▼10月8日 九號風球下大批旅客在機場大堂輪候的士▼



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李家超今日主動提到，已要求運輸局、港鐵、機管局及運輸業界探討如何改善惡劣天氣下疏導旅客安排。被問到日後在九號風球下，政府會否包車提供接送服務，他稱已要求運輸局檢討事件，承認有市民和旅客滯留不理想。

旅遊巴公司「JoJo Bus租租巴」於九號風球期間，在荃灣西站發起義載行動，最終共八架旅遊巴免費接載了300名市民回屯門市中心。究竟惡劣天氣期間，能否依賴旅遊巴接載旅客離開機場？

▼10月8日 熱心旅遊巴公司義載滯留荃灣西乘客▼



汽總非專利巴士分會主任譚偉照回覆稱，暫時政府未就相關議題接觸該會。他表示，假如政府或機管局臨時要求調派旅遊巴到現場，其實並不可行，旅遊巴公司及車長本身亦有其工作，而且臨近八號風球時車長亦可能已回家，「就嚟收工走咗啦」。

不過譚偉照認為，只要政府預先主動與業界協議，其實調派旅遊巴入機場並非不可行。他續指，如有事前協調，其實業界願意在惡劣天氣下準備，例如政府可事先要求預留一定數量旅遊巴在機場準備，旅遊巴公司亦可安排車長待命，之後有需要時便可接載。

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照（資料圖片／孔繁栩攝）

至於保險問題，譚偉照指，其實只要政府提出相關協議，旅遊巴公司便可與保險公司商談，例如政府希望惡劣天氣期間預留100輛旅遊巴，便只為100輛車購買更昂貴、於十號風球下亦有保障的保險，理論上並非不可行。

不過他強調，所有計劃都要由政府牽頭，業界本身不可能主動到機場接載旅客，否則會違反營運條款，「我貿然接載收錢就犯法」。

立法會議員張欣宇（資料圖片 / 廖雁雄攝）

除了旅遊巴接載，立法會議員張欣宇於社交平台提到，其實最重要是妥善安置滯留旅客，例如可以考慮啟用機場來往博覽館的列車，讓旅客到博覽館休息。不過他強調，要研究行車風險，確定安全車速，並要有消防、警方準備應變機制，萬一列車被困，亦可即時救援乘客。