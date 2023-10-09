颱風小犬｜急轉9號風球　致大批乘客滯留　天文台發文解畫

熱帶氣旋小犬來襲，天文台於昨日（8日）晚上一度發出9號烈風或暴風風力增強信號，不過發出警告前僅早15分鐘通知，由於港鐵需即時暫停露天路段列車服務，致大批市民無法乘車回家。



天文台於網誌解畫，稱小犬在傍晚時分採取稍為偏北方向的路徑移動，位於香港以南的黃茅洲之風速在短時間內曾急劇上升，錄得颶風風力，故此天文台基於公眾安全發出九號烈風或暴風風力增強信號。



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天文台於《天氣隨筆》撰文指，小犬風力結構的特點是環流相當緊密，代表小犬要非常接近本港，本地風力才會顯著上升。從衛星雲圖可見，小犬的螺旋雲帶覆蓋範圍相當細小，不僅遠遠不及2018年9月16日環流廣闊的山竹，即使跟今年9月1日結構緊密的蘇拉相比，小犬的雲帶亦更為細小。雖然它於周末（7日）晚上已進入本港200公里內，但其烈風區在當日仍與本港保持一段距離，加上偏北風受地形屏蔽，強風主要影響本港離岸地區及高地。

各大電腦模式的地面氣壓及雨量預報圖，預測10月8日上午8時小犬強度已顯著減弱，而實際上小犬一直維持颱風至強颱風強度。（天文台圖片）

熱帶氣旋山竹（左）、蘇拉（中）及小犬（右）的衛星圖像。（日本氣象廳向日葵9號衛星）

天文台續指，隨著小犬在昨日（8日）早上穩定地移向珠江口一帶，本港風力逐漸增強，天文台在當日下午12時40分改發八號烈風或暴風信號，「並隨即提醒市民小犬會在晚上最接近本港，有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號。」其後小犬在傍晚時分採取稍為偏北方向的路徑移動，更為接近本港，位於香港以南的黃茅洲之風速在短時間內曾急劇上升，錄得颶風風力。

天文台基於公眾安全在晚上7時正發出九號烈風或暴風風力增強信號。天文台說，發出九號信號後，黃茅洲風力進一步增強，與小犬相關的強雨帶亦影響本港。

署理高級科學主任江如秋接受訪問時補充，小犬移動速度極慢，環流集中於風眼中心，只要稍為接近一點，對本港影響則可以很大：「可以想像好似一粒子彈咁樣，殺傷力好強……可能會集中係子彈頭個位。」他說，8號信號發出之後，風力正在或預料顯著增強，天文台則會發出9號風球。

破1884年以來10月最高日雨量紀錄

天文台於《天氣隨筆》續指，小犬相關的強雨帶為本港帶來狂風大驟雨。星期日晚的雷達圖像顯示，小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，並持續影響珠江口一帶至星期一早上。

天文台在10月9日上午1時55分及2時正先後發出紅色暴雨警告及山泥傾瀉警告，隨著雨勢進一步加劇，天文台相繼在上午3時15分及4時正，發出新界北部水浸特別報告和黑色暴雨警告。由午夜至正午12時，本港多處地區錄得超過300毫米雨量，當中天文台總部錄得333.9毫米，雖然只是半日的雨量，但已打破了1884年以來的10月最高日雨量紀錄。

天文台：小犬充滿頑強生命力

天文台在網誌稱，小犬在橫過南海期間充滿著頑強生命力。在秋季，當熱帶氣旋遇上東北季候風，兩者之間的互動有著不同的可能性，「小犬又再一次印證『秋颱』的多變。」

天文台昨晚發出9號風球前，僅得15分鐘時間預警。由於港鐵露天路段列車服務需暫停，致不少市民需滯留港鐵車站內；機場唯一接駁市區的交通工具的士，旅客亦需久候3小時。前香港天文台助理台長梁榮武今早在電台節目解釋，「掛風球」本身已經是預測，存在不確定性，如果要為預測再給予預警時間，出錯機會很大。

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