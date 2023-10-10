張國榮紀念展結束　康文署：6個月展期共逾37萬人次參觀

紀念一代巨星張國榮逝世20周年的「繼續寵愛・張國榮紀念展」昨日（9日）結束，康文署表示，在6個月的展期內共接待了逾37萬名觀眾，吸引了來自澳門、廣州、成都，以及日本、韓國、東南亞等地的觀眾。



入場「哥哥迷」來自日本、韓國、東南亞

香港文化博物館3月29日起舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，至昨日（9日）結束。康文署稱，在6個月的展期內共接待了逾37萬名觀眾，吸引了來自澳門、廣州、成都，以及日本、韓國、東南亞等地的觀眾。

署方表示，在展覽最後一天，借出展品的唐鶴德和策展人之一的陳淑芬親臨博物館向觀衆致謝。香港文化博物館在展覽期間亦舉辦多個教育推廣活動，包括免費電影放映、音樂表演及講座，進一步豐富參觀者的體驗。

▼3月28日 「繼續寵愛・張國榮紀念展」預展▼



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61組珍貴展品 包括經典舞台服飾、照片、唱片

展覽由康樂及文化事務署主辦，香港文化博物館籌劃，「哥」迷會為支持單位，由張國榮三位生前摯友——陳淑芬、張叔平及夏永康擔任客席策展人，獲唐鶴德借出有關張國榮的私人珍藏。觀眾欣賞到61組珍貴展品，包括張國榮的經典舞台服飾、照片、唱片、影視作品及歌影視獎項等，回顧這位一代巨星的風采及其對流行文化的影響。

展覽是康文署配合政府推廣香港流行文化新舉措而舉辦的系列節目之一，旨在透過不同方式，包括流行音樂會和表演、專題展覽、電影放映、戶外及外展活動等，展現香港獨特的文化特色和多元融合的創造性和魅力。