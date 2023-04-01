悼念張國榮｜文華東方酒店外　歌迷傍晚悼念哥哥逝世20周年

20年前的4月1日正值「沙士」期間，「哥哥」張國榮在中環文華東方酒店一躍而下，一代巨星從此殞落，每年4月1日愚人節在一眾歌迷心中不再「好笑」，更像是難以忘懷的日子。



三年新冠疫情，五湖四海的張國榮迷，傷痛卻仍未痊癒，中環文華東方酒店外，全日有大批張國榮FANS獻花，有人哭崩。傍晚張國榮當年墮樓的一刻，文華東方酒店外悼念人士愈來愈，《香港01》直播，與現場歌迷一同記錄第20個4月1日傍晚6時41分。



▼4月1日 文華東方酒店外傍晚悼念張國榮情況▼



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▼4月1日 文華東方酒店外上午悼念張國榮情況▼



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入夜後的星光大道「風繼續吹」，尖沙嘴文化中心露天廣場的長樓梯上，舉行《Timeless Leslie繼續張國榮》20周年紀念晚會，開場前一個多小時，已有超過500人到場，需要場內保安協助維持秩序。

等到正式開場時，場地內外人潮湧動，逾千名來自世界各地的歌影迷均聚首一堂，一同觀看哥哥多年來在音樂、影視及舞台上的作品，其中包括從未曝光的《A Song for you》，MV更由Red Mission製作，四出搜尋的珍貴片段，藉以向哥哥致敬。

踏入傍晚張國榮墮斃一刻，會場外逾百名歌迷低頭默哀悼念，星光大道𣊬間變得沉寂。

▼4月1日 星光大道悼念張國榮情況▼

