悼念張國榮｜文華東方酒店外 歌迷傍晚悼念哥哥逝世20周年
撰文：梁晉穎 林穎嫺
出版：更新：
20年前的4月1日正值「沙士」期間，「哥哥」張國榮在中環文華東方酒店一躍而下，一代巨星從此殞落，每年4月1日愚人節在一眾歌迷心中不再「好笑」，更像是難以忘懷的日子。
三年新冠疫情，五湖四海的張國榮迷，傷痛卻仍未痊癒，中環文華東方酒店外，全日有大批張國榮FANS獻花，有人哭崩。傍晚張國榮當年墮樓的一刻，文華東方酒店外悼念人士愈來愈，《香港01》直播，與現場歌迷一同記錄第20個4月1日傍晚6時41分。
▼4月1日 文華東方酒店外傍晚悼念張國榮情況▼
+4
▼4月1日 文華東方酒店外上午悼念張國榮情況▼
+14
入夜後的星光大道「風繼續吹」，尖沙嘴文化中心露天廣場的長樓梯上，舉行《Timeless Leslie繼續張國榮》20周年紀念晚會，開場前一個多小時，已有超過500人到場，需要場內保安協助維持秩序。
等到正式開場時，場地內外人潮湧動，逾千名來自世界各地的歌影迷均聚首一堂，一同觀看哥哥多年來在音樂、影視及舞台上的作品，其中包括從未曝光的《A Song for you》，MV更由Red Mission製作，四出搜尋的珍貴片段，藉以向哥哥致敬。
踏入傍晚張國榮墮斃一刻，會場外逾百名歌迷低頭默哀悼念，星光大道𣊬間變得沉寂。
▼4月1日 星光大道悼念張國榮情況▼
+7
張國榮展覽｜周三起文化博物館開鑼 首展熱．情演唱會白色羽毛衫旅發局預計今年2580萬旅客訪港達疫前46% 擬再邀楊紫瓊宣傳香港流行文化節｜張國榮紀念展打頭陣 展哥哥服飾與藏品 3.29開鑼消委會黃鳳嫺專訪｜由張國榮到MIRROR 誰做《選擇》封面最賣得？西九音樂節︱Rundown及票價曝光 MIRROR演出最貴$1280不設實名制張國榮｜內地歌迷續為你鍾情 00後湖北女生首來港追念：心情激動張國榮｜文華東方酒店外悼念不改20載 歌迷哭崩：感激天意碰著你
張國榮Leslie Cheung有什麼名曲？
《風繼續吹》嶄露頭角；《Monica》一曲從此紅透全香港；《無心睡眠》橫掃1987 年度各大樂壇頒獎典禮；《為你鍾情》、《今生今世》及《追》等多年仍深受愛戴。
張國榮逝世20周年文華東方酒店外有什麼悼念活動？
2023年4月1日早上，有大批歌迷、影迷攜同花束及心意卡，依舊每年在風雨不改下到中環文華東方酒店門外冒雨悼念，現場放有大堆花籃，及寫有對哥哥思念的字句，來自「無錫榮迷會」的花籃寫道：「感激天意碰著你。」