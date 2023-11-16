子宮頸癌篩查｜千婦女接受尿液HPV檢測　顯示一成感染高風險病毒

一項尿液檢測「人類乳突病毒HPV」的社區體驗計劃顯示，在963個有效女參與者臨床數據，結果發現超過5成的婦女從未接受過子宮頸癌篩查，其中更有10%的尿液HPV檢測顯示感染高風險HPV病毒，她們進一步接受子宮抺片細胞檢查，有24人發現不同程度的宮頸細胞異常，其中8名已出現較高程度宮頸細胞異常的情況。



負責是次社區體驗計劃的相達生物科技創辦人招彥燾表示，不少婦女對傳統入侵性的檢驗較為抗拒，尿液檢測是一種非入侵性、自我採樣的方法，能夠減少尷尬感。



相達生物科技創辦人招彥燾表示，尿液檢測是一種非入侵性、自我採樣的方法，能夠減少尷尬感。

2020年每10萬名女性有7.6人患上子宮頸癌，相達生物科技今年7月與多個婦女組織合作，邀請1,000名婦女參與尿液檢測HPV社區體驗計劃，結果發現超過56%參加者從未接受過子宮頸癌檢測，根據指引在3年內檢查過子宮頸的女性只有大約兩成。

是次計劃發現194名參加者的尿液檢測結果對HPV病毒呈陽性；當中95名感染高風險致癌 HPV，她們當中48人從未接受過子宮頸癌檢查，19人三年以上沒有檢查。其中81名婦女有進一步接受子宮抺片細胞檢查，有24人發現不同程度的宮頸細胞異常，其中8名已出現較高程度宮頸細胞異常的情況。

從未接受過子宮頸癌檢查的林太在是次計劃中驗出感染高危HPV52，她再接受柏氏抺片檢測，結果發現細胞有ASC-H變異 (Atypical Squamous Cells 非典型麟狀細胞不能排除高度麟狀上皮內病變)，需要接受陰道鏡檢查及面對可能手術治療。另一個案一年前曾接受柏氏抺片檢查，結果呈陰性，這次尿液檢測驗出高危HPV66，進一步抺片檢測發現細胞有 LSIL 變異 (Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion 低度鱗狀上皮內病變)。

2022年公佈的衞生署人口健康調查顯示，參與子宮頸癌檢查的女士只有48%，與今次體驗計劃發現超過一半婦女從未接受過子宮頸癌檢查的數字相若。招彥燾表示，香港女性對健康意識高，但對子宮頸癌普查的參與度積極性較低，主要原因抗拒入侵性的檢測方法，需該計劃發現，85% HPV尿液檢測取得高風險陽性結果的患者，願意進一步接受抺片細胞檢查了解自己的宮頸狀況，相比HPV尿液檢測取得陰性結果的參加者，願意接受抺片細胞檢查的女士只有三成。

招彥燾表示，不少婦女以前不願意進行子宮頸癌檢查，因為怕痛、怕尷尬、沒時間；但科技已解決這個痛點，替代方案以尿液檢測HPV的DNA，期望新方法可以擴大增加檢測的人群數目。