子宮頸癌年輕化？HPV感染是主因？醫生籲及時預防可避免遺憾

不少女生都有經痛、經量太多或太少的問題出現,你有沒有想過這可能是癌症的徵兆?其中一個癌症康復者個案的女士,就於經期之間發現不正常的出血,求醫作了HPV檢查之後揭發患上子宮頸癌,經過艱辛治療過後雖然已經康復,但係治療過程就令更年期提早,以致無法生育。臨床腫瘤科專科醫生張天怡醫生就指初期子宮頸癌症狀不明顯¹,超過9成由某些型號HPV感染所引致²,HPV感染癌變前潛伏期可長可短²,近年更有年輕化趨勢³。不過子宮頸癌原來係目前少數有望可根除的癌症⁴,以下立即為大家解構!



張小姐:因HPV感染患子宮頸癌 治療漫長又痛苦

38歲的子宮頸癌康復者張小姐於2020年因經期問題到婦科檢查,在醫生的提議下進行子宮頸柏氏抺片及HPV檢查,發現HPV感染,及後被診斷為子宮頸癌2B期,不能以手術切除腫瘤,要每日到醫院進行電療及化療,「整個過程最痛苦是內電的時候,要分別於尿道、陰道及肛門插入儀器,下身及腰真的很痛很不舒服。但身體上的痛苦,也不及心靈上的疲累。」一連串的治療最終奪走了張小姐的生育能力及令她提早進入更年期。

初期子宮頸癌症狀不明顯¹ 近7成發現時為中晚期⁵

事實上香港好多子宮頸癌患者都與張小姐一樣因HPV感染而導致子宮頸癌²,張天怡醫生指:「超過9成子宮頸癌由感染HPV所引致² , 主要經由性接觸傳播² . 若子宮頸細胞受HPV感染後無法自行清除,便有機會演變成子宮頸癌,時間可能短至5年²,亦有可能長達20年²,潛伏期難以估計²。」香港子宮頸癌發病年齡中位數為54歲⁶,但近年數據顯示有年輕化趨勢³,張天怡醫生亦補充,她亦見過不少年輕患者,而根據本地資料顯示,子宮頸癌發病個案中超過一半都是55歲以下婦女(2010-2018年數據顯示)⁶。

感染HPV症狀不明顯⁷ 醫生籲及早預防

臨床腫瘤科專科醫生張天怡醫生在片段中向姜濤表示根據香港癌症資料庫顯示⁵, 2019新症中,近7成被發現時已經是2至4期⁵。當中第2期至第3期的5年存活率約為6至7成,而第四期約只有約1成半⁸。

張醫生亦指感染HPV症狀及初期子宮頸癌症狀不明顯¹'⁷,很多時侯會直至陰道不正常流血時才發現¹,令病人延遲就醫。但隨著近年癌症治療及技術不斷提升,張醫生表示可大大提高病人生活質素,故鼓勵病人積極接受治療。而根據世界衛生組織指出,子宮頸癌是目前唯一有望可根除的癌症⁴,她指作爲醫生亦建議適齡男女盡早預防HPV,作HPV檢查,減低HPV傳播機會及降低患癌風險⁷。作為HPV健康教育大使的姜濤直指希望遺憾可以避免,呼籲大家為未來的自己及身邊人,為健康買份保障。

*本文內容僅供參考,並不能取代臨床醫學意見,如有疑問請向醫生查詢。

(本健康專題由MSD贊助)