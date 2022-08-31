子宮頸癌年輕化？HPV感染是主因？醫生籲及時預防可避免遺憾
不少女生都有經痛、經量太多或太少的問題出現，你有沒有想過這可能是癌症的徵兆？其中一個癌症康復者個案的女士，就於經期之間發現不正常的出血，求醫作了HPV檢查之後揭發患上子宮頸癌，經過艱辛治療過後雖然已經康復，但係治療過程就令更年期提早，以致無法生育。臨床腫瘤科專科醫生張天怡醫生就指初期子宮頸癌症狀不明顯¹，超過9成由某些型號HPV感染所引致²，HPV感染癌變前潛伏期可長可短²，近年更有年輕化趨勢³。不過子宮頸癌原來係目前少數有望可根除的癌症⁴，以下立即為大家解構！
張小姐：因HPV感染患子宮頸癌 治療漫長又痛苦
38歲的子宮頸癌康復者張小姐於2020年因經期問題到婦科檢查，在醫生的提議下進行子宮頸柏氏抺片及HPV檢查，發現HPV感染，及後被診斷為子宮頸癌2B期，不能以手術切除腫瘤，要每日到醫院進行電療及化療，「整個過程最痛苦是內電的時候，要分別於尿道、陰道及肛門插入儀器，下身及腰真的很痛很不舒服。但身體上的痛苦，也不及心靈上的疲累。」一連串的治療最終奪走了張小姐的生育能力及令她提早進入更年期。
初期子宮頸癌症狀不明顯¹ 近7成發現時為中晚期⁵
事實上香港好多子宮頸癌患者都與張小姐一樣因HPV感染而導致子宮頸癌²，張天怡醫生指：「超過9成子宮頸癌由感染HPV所引致² , 主要經由性接觸傳播² . 若子宮頸細胞受HPV感染後無法自行清除，便有機會演變成子宮頸癌，時間可能短至5年²，亦有可能長達20年²，潛伏期難以估計²。」香港子宮頸癌發病年齡中位數為54歲⁶，但近年數據顯示有年輕化趨勢³，張天怡醫生亦補充，她亦見過不少年輕患者，而根據本地資料顯示，子宮頸癌發病個案中超過一半都是55歲以下婦女（2010-2018年數據顯示）⁶。
感染HPV症狀不明顯⁷ 醫生籲及早預防
張醫生亦指感染HPV症狀及初期子宮頸癌症狀不明顯¹'⁷，很多時侯會直至陰道不正常流血時才發現¹，令病人延遲就醫。但隨著近年癌症治療及技術不斷提升，張醫生表示可大大提高病人生活質素，故鼓勵病人積極接受治療。而根據世界衛生組織指出，子宮頸癌是目前唯一有望可根除的癌症⁴，她指作爲醫生亦建議適齡男女盡早預防HPV，作HPV檢查，減低HPV傳播機會及降低患癌風險⁷。作為HPV健康教育大使的姜濤直指希望遺憾可以避免，呼籲大家為未來的自己及身邊人，為健康買份保障。
*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。
References:
1. NCI. Cervical Cancer Treatment-Patient Version. Available at:https://www.cancer.gov/types/cervical/patient/cervical-treatment-pdq. Accessed on: 22 Mar 2022.
2. WHO. Cervical Cancer. Available at:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer. Accessed on: 22 Mar 2022.
3. Hospital Authority. Cervical Cancer. Available at:https://www21.ha.org.hk/smartpatient/SPW/zh-HK/Disease-Information/Disease/?guid=90118916-92f8-4f99-b864-3c3f36a48bcc. Accessed on: 11 Mar 2022
4. WHO. 2020. Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem
5. Hong Kong Cancer Registry, Hospital Authority. Cervical Cancer in 2019. Oct 2021. Available at:https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/factsheet/2019/cx_2019.pdf. Accessed on: 5 Oct 2021.
6. Hong Kong Cancer Registry. Report of Survival of Gynaecological Cancer in Hong Kong, 2010-2018. Available at:https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/survival/Stage-specific%20Survival%20of%20GYNAE%20Cancers%20in%20HK.pdf. Accessed on: 31 Mar 2022.
7. CDC. Genital HPV Infection - CDC Fact Sheet, CDC. Available at:https://www.cdc.gov/std/hpv/HPV-FS-July-2017.pdf. Accessed on: 11 Mar 2021.
8. Hospital Authority. Overview of Hong Kong Cancer Statistics of 2019. Available at:https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/overview/Overview%20of%20HK%20Cancer%20Stat%202019.pdf. Accessed on: 8 March 2022.
（本健康專題由MSD贊助）