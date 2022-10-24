子宮頸癌｜中醫如何治療子宮頸癌？6種體質大不同這款茶飲避宮寒

子宮頸癌屬於常發生的子宮癌變，早期通常無症狀，及早治療，治癒率愈高。



在中醫治療上，除了配合西醫療法，體質調養及日常保養也是預防的關鍵。

中醫如何治療子宮頸癌？（按圖 👇👇👇）

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中醫如何治療子宮頸癌？

在中醫治療上，要先辨明患者體質的邪正虛實，正虛要分肝脾腎，邪實要分濕熱瘀毒，主要的治療原則是健脾補腎、疏肝理氣、清熱除濕、解毒散結。常見的臨床分類如下：

1. 肝鬱氣滯型

陰道流血或夾有少量血塊，伴有胸脅脹滿，少腹脹痛或全身竄痛，心煩易怒，口乾苦，情緒鬱悶，白帶多，月經失調。

治法：疏肝理氣，解毒散結。

常用處方：柴胡疏肝散加減。

2. 瘀血內阻型

面色晦暗精神狂躁，赤白帶下伴惡臭，骨盆定點疼痛連腰脊部。

治法：活血化瘀。

常用處方：少腹逐瘀湯加減。

3. 濕熱瘀毒型

帶下（分泌物）量多、色黃或黃赤或米泔色、味腥臭，尿黃便乾，腹痛下墜感，口苦口乾。

治法：清熱利濕，解毒化瘀。

常用處方：黃柏解毒湯加減。

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4. 痰濕下注型

白帶量多，形如痰狀，身重身倦，頭暈頭重如裹，胸悶腹脹，口淡膩，神疲乏力。

治法：健脾化濕。

常用處方：加味二陳湯加減。

5. 肝腎陰虛型

時有陰道流血、量少、色暗或鮮紅，腰痠背痛，頭暈耳鳴，目眩口乾，手足心熱，夜寐不安，易怒形瘦，顴紅，尿黃便乾。

治法：滋補肝腎，清熱解毒。

常用處方：二至丸、知柏地黃丸加減。

6. 脾腎陽虛型

時有少量陰道流血、色青紫，神疲乏力，腰痠膝冷，食慾差，少腹墜脹，白帶清稀量多，四肢困倦，怕冷，大便先硬後溏。

治法：溫補脾腎，化濕解毒。

常用處方：附子理中湯、補中益氣湯加減。

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日常保養預防：1茶飲避免宮寒

西醫上的子宮病變，在中醫稱「宮寒」。日常保養建議可自製「健脾暖宮茶」，補血健脾、促進血液循環，消除寒氣。

健脾暖宮茶

【材料】山藥5錢、香附1.5錢、益母草3錢、生薑5錢、桂圓3錢。

【做法】加500cc水煮，即可當作茶飲。

【功效】桂圓、益母草有助溫通活血及安神、理氣；薑片則能溫暖子宮。



按「婦科5穴」3分鐘 效果如針灸

想要遠離子宮頸癌，平時可按摩大拇指上的「婦科5穴」。這5個穴位是董氏奇穴的經外奇穴，位置在大拇指的第二指節上。中醫通常會以針灸方式刺激這個穴位，來輔助治療子宮頸癌，民眾在家也可以順著手指往手背方向、用另一手大拇指由上往下滑按，持續3分鐘以上，就能獲得接近針灸的效果。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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