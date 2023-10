以巴衝突升級｜入境處至今接獲16名當地港人求助　已提供協助

以色列及勒斯坦衝突升級,巴勒斯坦武裝組織哈馬斯(Hamas),對以色列境內發動火箭炮攻擊。香港入境處今日(8日),截止早上8時共接獲16名身在當地的港人查詢。



入境處呼籲,在當地的港人可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線,電話:(852) 1868;或發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線。



以巴衝突:Palestinian militants ride an Israeli military vehicle that was seized by gunmen who infiltrated areas of southern Israel, in the northern Gaza Strip October 7, 2023. (Reuters)