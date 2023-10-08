以巴衝突升級｜入境處至今接獲16名當地港人求助　已提供協助

以色列及勒斯坦衝突升級，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas），對以色列境內發動火箭炮攻擊。香港入境處今日（8日），截止早上8時共接獲16名身在當地的港人查詢。



入境處呼籲，在當地的港人可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；或發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線。



以巴衝突：Palestinian militants ride an Israeli military vehicle that was seized by gunmen who infiltrated areas of southern Israel, in the northern Gaza Strip October 7, 2023. （Reuters）

入境處表示，就以色列和巴勒斯坦最新局勢一事，入境處獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐以色列大使館及中國駐巴勒斯坦國辦事處了解情況。

港人可WhatsApp 1868 求助

截至10月8日早上8時，入境處共接獲16名身在當地的港人查詢，已即時提供相關資訊，並按其意願提供可行協助。入境處會繼續與上述港人、公署、大使館及辦事處保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。

身在以色列和巴勒斯坦的港人應注意人身安全，並留意當地就最新情况的公布及中國駐當地大使館和辦事處發布的信息。在當地的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網路數據致電「1868」熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐以色列大使館（領事保護與協助電話：(972) 3-5459520）或中國駐巴勒斯坦國辦事處（領事保護與協助電話：(970) 595776516）聯絡。