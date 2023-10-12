三隧分流︱小巴業界批評紅隧加價措施離地　梁世豪指以往價錢太低

三隧分流方案第二階段的「分時段收費」將於12月10日清晨5時實施，除了私家車受影響，本來第一階段時隧道費未變動的車輛，今次都會面對紅、東隧加價。運輸署助理署長梁世豪指措施針對繁忙時段，希望可改善車流大幅高於容量的情況。



有小巴業界則指出小巴按路線行駛，不會突然改用其他隧道，隧道費用上升只增加運作成本，車費日後或會因而上升，將隧道費上升的成轉嫁到乘客上。梁世豪則指紅隧以往的價錢太低，形容是「不合理的水平」，冀藉今次改動理順安排，又指日間紅隧擠塞時不少小巴都會以西隧過海，到晚上才改回紅隧，可達致平均。



▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼



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運輸署助理署長梁世豪指現時繁忙時段三條過海隧道的車流都是大幅高於容量，希望透過靈活收費改善情況。他提到以往過海隧道收費是全日固定，但實施易通行後，有條件可以靈活收費，而其中有八成時間是繁忙時段以外，三條隧道的私家車收費劃一收30元，而夜晚非繁忙時段更只收20元，期望可鼓勵市民善用上述時段多出的容量。

分流方案半年一次調整 自「633」方案實施近5成的士轉行西隧

而繁忙時後期間，西隧隧道費為60元，紅隧及東隧為40元，希望可鼓勵市民乘搭公共交通公具，或轉乘交通工具，而有需要自行駕駛接送他人時，就可提早出門，達到減少車流量的目標。

他認為方案雖然看似複雜，希望漸進式收費安排，可以減少新收費政策的影響，「成個方案點解講緊兩分鐘兩蚊呢，其實就正正係差果一兩分鐘，其實你所講個差額都係講緊兩蚊，兩蚊係個好少份額，你去茶餐廳凍飲都三蚊啦」，形容收費是可以接受的範圍，又預期需要時間適應，駕駛者會反覆使用不同隧道。

梁世豪指分流方案約半年會進行一次調整，至於駕駛者何時才可適應措施則尚待觀察。而「633」實施後西隧費用下調至60元，車流量有所上升，整體的車流是維持與以往相若，但當中3條隧道中明顯有分流作用，更有近5成的士轉行西隧。

小巴業界批商用車劃一收費不公平 日後只能加價

次階段方案實施後，小巴、貨車、巴士等商用車劃一收50元，以小巴而言，原本紅隧只需10元，即加價四倍。東隧則由38元，加價31.6%；西隧則減至50元，減幅41.2%。

香港公共小巴車長司機協進總會主席張漢華批評政府今次的措施「離地」，指小巴按路線行駛，不會突然改用其他隧道，但隧道費用卻有所上升，而最不公平是小巴容量較巴士少，乘客難以分攤上升的成本，日後或只能上調車費，將隧道費上升的成本轉嫁到乘客上。

梁世豪則指出隧道費以往以車輛大細作考慮，但今次以效率優先作考慮，又指紅隧以往的價錢太低，形容是「不合理的水平」，冀藉今次改動理順安排，就小巴的情況而言，當日間紅隧擠塞時不少小巴都會以西隧過海，到晚上才改回紅隧，可達致平均。