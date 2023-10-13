9號風球｜保險業稱打風黑雨可索全保　的士業：成本重須加價20%

早前颱風小犬襲港，懸掛9號風球期間，港鐵在短時間內停駛露天段路線，大批市區及機場乘客被迫滯留車站，想改搭的士亦要大排長龍，求過於供，



對於的士行業流傳「打風無保險」，所以在8號風球或以上，較少的士司機願意開工，就算冒風雨開車亦以此為借口濫收車資。香港保險業聯會行政總監劉佩玲澄清，的士即使打風、黑雨下行駛也受保險保障，只要購買全保，全年費用大概3.4萬元，上月颱風蘇拉及黑雨過後，已有的士申索保險賠償。



不過，的士業界則稱，雖然在打風下仍有保險保障，但需付「墊底費（保單持有人的自付額）」3萬元及有車輛折舊，如要購買全保，政府應批准加價，追回咪錶滯後收費，相當於加價20%。



▼10月8日 9號風球下機場大批旅客等的士▼



保聯劉佩玲：的士司機收「附加費」與保險無關

香港保險業聯會行政總監劉佩玲昨日（12日）接受《HK01》電話訪問時表示，的士可以申請全保，賠償車身損失，但購買全保的的士數量很少，如全港18,800架的士，僅約4,000架（即2成）有投全保，不明白的士業界指「打風無保險」的說法，指保險保單中沒有任何條款列明在8號風球下或因黑雨水浸受損毀而沒有保障。

她稱，只要購買全保，在正常及合理情況下使用車輛，就會受到保障。如申請賠償也會找第三者即公證行檢視車身水浸後損毀情況，如全損則會賠償車的市價，即損毀時的車輛價錢賠償與否並非由保險公司決定。她亦澄清，的士在颱風下向乘客額外徵收「附加費」，並非因為沒有保險。

颱風蘇拉及黑雨後已有的士申索保險賠償

劉佩玲續指，根據香港保監局2022年數據，香港的士每年保費平均為大約34,000元，等同市價，並非昂貴。她補充指，在9月1日颱風蘇拉及及9月8日黑雨過後，有的士向的士保險商提出賠償要求，索償正在處理中，「保險無因為颱風或者黑雨而失效，仍然係提供保障啊，差在佢哋有無買（保險）嘅啫。」

香港保險業聯會行政總監劉佩玲今日（12日）接受《HK01》電話訪問時表示，的士可以申請全保，賠償車身損失。（保險業監管局專題網站）

的士商會周國強：風雨下易壞車 司機亦有危險

香港的士小巴商總會理事長周國強回應表示，在8號風球下的士行車仍有保險，不過在幾種情況下致使的士無法提供服務。他解釋，在打風情況下不適宜駕車，的士司機亦擔憂路面客量是否足夠及放工後有否交通工具可乘搭回家。他亦指打風下大部份工種都沒有提供服務，只針對的士業界是不公平，「正如好似地鐵露天段，佢都會驚畀有啲雜物吹到落嚟嘅，對佢嘅行駛都有危險。」

他舉例先前有幾十輛的士在風暴期間被水浸壞，如司機未得到車主同意，照常駕駛的士開工，車輛損耗費用不菲，由幾萬至十萬都有，「你要我哋冒着著咁嘅危險去提供服務嘅話，即係有陣時都唔係太人道喎。」

▼10月8日 港鐵大圍站乘客滯留▼



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購全保成本重 批准的士加價20%可增收入

被問及會否建議的士業界購買全保，以維持颱風下的的士服務時，周國強表示，購買全保的成本沉重，故應有合理定價，政府應盡快讓的士行業加價，因為咪錶收費已滯後20個百分比，以提高司機收入。若然購買全保後會否提高的士車租？他指，當加價後司機收入高了，加租亦沒問題，即使有很多附帶條件，都會願意合作。

香港的士小巴商總會理事長周國強（中）指，他解釋，在打風情況下不適宜駕車，的士司機亦擔憂路面客量是否足夠及放工後有否交通工具可乘搭回家。（石恩彤攝/資料圖片）

周國強表示，全港約約5,000架的士購買全保，餘下13,000架屬第三者保險，「如果行駛嘅時候發生咗水浸啊或者機器壞啊，或者有事故嘅話，大部分都可能要司機自己硬食嘅。」如果勉強開工反而會得不償失。他指雖然在惡劣天氣下仍有保險保障，但車主亦需要付最低30,000元「墊底費（保單持有人的自付額）」，故的士車主可能寧願不收幾百元車租，也不讓的士司機開工。

反駁全保年費高達5萬元 賠償額因車齡有折舊

他表示，現時的士的全保費用平均要40,000至50,000元左右，金額與劉佩玲所言的34,000元相差明顯，質疑對方的金額已是3年前的水平。他亦稱，賠償金額也會根據車齡而有不同折舊，故有幾年車齡的人均不會考慮全保，「你架車可能有用咗一年嘅話，零件嘅折舊又打八折啦，咁三年嘅話就零件打七折啦，如此類推囉，每年減你10個percent （%）。」他指除非是全新車，如例購入價30萬元，按照該價格賠償及扣減墊底費3萬元，實際賠償27萬元；但一年後，按折舊打8折即24萬元，再減去墊底費，實際賠償21萬元。