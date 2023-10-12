9號風球｜岑智明促檢討　港鐵：安全是前提　會加強車務資訊發放

剛過去的周日（8日），天文台中午改掛8號風球後，預測稍後可能改發更高風球，結果在15分鐘時間宣布於晚上七時改掛9號風球，港鐵多條路線的露天段隨即停駛，大批市民被迫滯留大圍站、紅磡站和荃灣西站等，機場更累計有1.6萬名抵港旅客滯留，直至午夜前。



對於天文台前台長岑智明今日（12日）在報章發表評論文章，形容機場及港鐵滯客場面「是不幸的，也損害了香港作為世界級旅遊目的地的形象」，強調問題的關鍵「在於港鐵為何不考慮實際天氣情况而決定停止服務」，認為港鐵有需要檢討。



港鐵晚上回應，表示停駛安排是安全為大前提，惟會不時檢討颱風期間的相關安排，包括與機管局檢討應變安排，承諾加強乘客資訊發放，提醒乘客在風暴期間，留意服務資訊，盡早安排行程及留在安全的地方。



▼10月8日 港鐵停駛下紅磡大批乘客滯留▼



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就岑智明在報章撰文一事，港鐵今晚回應表示，於惡劣天氣下的服務安排，港鐵均以乘客、員工及鐵路設施安全為大前提。現時的安排是經過審慎考慮，亦有參考過往惡劣天氣下對列車運作影響的經驗。在惡劣天氣下，鐵路露天路段的運作會面對極多不確定或無法預計的緊急情況，若繼續安排列車行駛，會對乘客及員工安全構成威脅。

▼10月8日 9號風球下機場大批旅客等的士▼



港鐵指出，在天文台改發九號烈風或更高信號後，須以安全為大前提，一貫即時暫停所有露天路段的鐵路服務，當時仍在露天路段行駛中的列車，則會駛至就近合適的車站後，始暫停服務，以確保乘客返回安全地方。至於地底路段則維持有限度服務。

港鐵表示，不時檢討颱風期間的相關安排，亦會與政府及相關持份者討論就惡劣天氣下的列車服務，包括與機管局檢討應變安排，盡量減低對乘客的影響；並加強乘客資訊發放，提醒乘客在風暴期間，留意服務資訊，盡早安排行程及留在安全的地方。