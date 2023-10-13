夜繽紛｜星光夜光新增$20氣炸燒賣4粒　檔主：應該冇咁多人好奇啦

多個夜市今晚（13日）再度開業。其中星光大道與 K11 MUSEA合辦的「星光夜市」今日踏入最後一周，連日來引起網民討論的20元4粒燒賣，「香料案內所」今周亦有擺檔，負責人料受歡迎程會減退，「始終都擺咗四個禮拜，想出街嘅都出咗」，故估計人流未必會增加。



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檔主：多得好多食過我辣椒油嘅朋友持續

由9月22日起一連四個星期的周五及周六晚上舉辦的星光夜市，今日踏入最後一個星期，人流明顯比第一周為少。連日來引起網民討論的20元4粒燒賣，「香料案內所」今周新增氣炸燒賣。

負責人Terry認為討論度有所下降，「應該冇咁多人好奇啦，但係我都準備多咗嘅，保持平常心。」他，「始終都擺咗四個禮拜，想出街嘅都出咗，有興趣咪過嚟。」他以往一直有擺市集，多了不同類型的市集對他們有利，未來亦想繼續在K11擺市集。

雖然價錢備受爭議，但仍有不少市民支持，他說：「多得好多食過我辣椒油嘅朋友持續過嚟，令我更加有信心繼續做。」

「香料案內所」負責人terry 指，今週準備了100斤燒賣。（夏家朗攝）

入場市民：旺角有夜市係人都扑過去

路過的梁先生得知市集有「香料案內所」而到此購買，就燒賣味道而言，若10分滿分，他給會給予7至8分，「其實幾好食。」他又指，很少人會特意去夜市，認為市民都是路過之後入內看看，因此夜市的選址方便最為重要，「旺角有夜市係人都扑過去。」

路過的梁先生得知市集有「香料案內所」而到此購買，他指就燒賣味道而言，10分滿分會給予7至8分。（夏家朗攝）

在附近工作的劉小姐指，今日特意到市集嚐試「香料案內所」的燒賣。她認為，是次市集物價正常，加上今日天氣得宜，整體市集氣氛不錯。不過她指，若檔數量增加會更有夜市的感覺。

在附近工作的劉小姐指，今日特意到市集嚐試「香料案內所」的燒賣。（夏家朗攝）

雜貨檔主料天氣轉涼有助吸引市民行市集

售賣雜貨的張先生指，由於受颱風影響，預料今周人流會減少3至4成。他又指，第一周市集舉行時為中秋國慶連假，當時約3至4成顧客為自由行，估計今周本地客人佔多。不過他對整體生意額滿意，比預期高出一半。

他又提到，最近天氣轉涼，相信吸引到市民行市集，「我自己sell起上嚟都無咁吃力。」