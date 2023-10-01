煥然懿居二期｜售樓書以黑色斜紋標示單位結構牆及柱位置加強認知

市建局首置上車盤煥然懿居二期、即「煥然懿居第三座」，合共260個單位將以市價78折推售，截至昨日（30日）收到逾900份申請表，及累計有960多名市民參觀示範單位。該局行政總監韋志成今日（1日）發表網誌，認為市民對項目的反應不錯。

他表示，總結過往兩座的銷售經驗，以及方便從未置業的「首置」市民所需，今次採取新措施，包括推行預防性維修、加強發布住宅物業資訊，以及參考早前將軍澳日出康城有單位擅拆主力牆引起關注一事，今次售樓書清楚標示結構牆和柱的位置，加強對單位布局的認知。



▼9月26日 煥然懿居示範單位▼



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首四日接900份申請 已加強網上安全

「煥然懿居第三座」上周三（27日）開始接受申請，截至昨日（30日），即首四天共收到逾900份申請表，參觀示範單位的市民則累計有960多名市民。市建局行政總監韋志成在網誌表示，這些數字可見市民對項目的反應不錯。

「煥然懿居」之前的第一、二座銷售經驗，超過九成的申請者是透過網上遞交申請表，涉及超過1.8萬名申請者的個人資料。韋志成在網誌表示，非常重視「第三座」網上申請系統的安全性和可靠度，並已採取一切可行措拖，減低資料外洩的風險。

市建局已委託獨立網絡安全顧問，為「第三座」網上申請系統進行獨立安全性測試，並實施多重保安措施，包括為所有申請人經網上申請表格填報的個人資料進行加密，才輸入到中央數據庫；隨後整個數據庫會作第二重加密，藉此雙重數據加密的方式，盡量減低個人資料洩漏的風險。

他表示，這套申請系統獨立於市建局內部為其他業務而設的電腦系統，並進行獨立檢測，避免不同電腦系統互相干預的風險，提升其運作的可靠度。市建局亦增加資源，加大監察力度，盡力防範系統受到黑客攻擊的風險，並採取合適的措施保護私隱。

售樓書清楚標示結構牆 公契列明不能進行違例工程

韋志成表示，推行「第三座」項目開創多項「預防性維修」的新措施，協助維修和保養樓宇，更總結2018年推行「煥然懿居」第一及第二座首置先導項目時，接收申請和審批，以及銷售安排等全面檢視，為這次項目提供經驗。

「第三座」的預售計劃，試行多項新措施，包括首度在住宅物業的售樓說明書及示範單位的平面圖，額外增加有關單位結構牆及柱位置的標示。

將軍澳日出康城首都一個單位，5月被揭發懷疑在裝修時拆毁部分主力牆，惹其他住戶關注會否影響大廈結構安全。韋志成不點名指出，是從傳媒報道得知此事，指業主未經屋宇署批准拆去單位內部分結構牆，既影響樓宇結構安全，涉事人士亦涉嫌違反《建築物條例》需要承擔嚴重的後果。

他表示，為提升首置市民對依法進行單位間隔改動工程的意識，在徵詢相關法律意見後，在「第三座」的售樓說明書及示範單位試行新措施，於住宅物業平面圖額外標示每個單位的結構牆及柱的位置，並以黑色「斜紋」方式標示結構牆及柱，及在圖例作文字說明，讓公眾一目了然，更清晰了解結構牆及柱的位置，加強他們對單位結構布局的認知。

「第三座」的大廈公契亦列明，業主不能在單位進行任何違例建築工程，包括移除或更改任何室內及外牆的結構，確保業主明白現行法例的要求，保障樓宇安全。

市建局首次在「煥然懿居 第三座」售樓說明書的住宅物業的樓面平面圖，以黑色「斜紋」方式，清晰標示結構牆及柱的位置。（市建局圖片）

廚櫃顏色和物料可自選

市建局自行研發「市區更新資訊系統」（URIS），為「第三座」售樓處設計全新的應用程式，向參觀市民介紹項目如何貫徹「15分鐘城市生活圈」都市規劃概念，即從「第三座」出發，在15分鐘步程範圍內可達的各種設施，包括何文田、黃埔和土瓜灣三個港鐵站、37個巴士站以乘搭79條巴士路線，以及50個專線小巴站等。有關程式亦會顯示步行範圍內不同類型的商舖、學校和診所等設施。

「第三座」亦首次在首置項目提供廚櫃顏色和物料選項，為業主提供廚櫃顏色和物料選項，委聘室內設計師為「梗廚」和開放式廚房設計三種不同顏色的櫃門，減低日後因為原裝廚櫃顏色與客廳的設計風格不一，業主需要重新裝置地櫃櫃門的機會，既節省金錢亦可避免產生建築廢料。

配合智能家居應用程式

韋志成又表示，市建局研發「智能家居」手機應用程式，「第三座」住戶在只需在智能電話下載有關應用程式，就可隨時隨地檢視多項家居資訊和數據，如獨立的室內空氣質素感應器和智能煙霧探測器。應用程式亦設有「智能信箱」功能，當住戶信箱的感應器探測到郵件，會經由應用程式發出通知提醒住戶取信。

這個應用程式亦可檢視大廈資訊如樓層的家居垃圾及廢物分類回收桶的現況，並可預約會所設施等，讓住戶的生活更方便。每戶大門亦裝設「智能電子門鎖」，除了一般的密碼鍵盤外，住戶可透過指紋和門卡辨識解鎖。