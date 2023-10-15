元朗潭尾外勞宿舍本月啟用　設1800單位住7000人　有桌球室健身房

政府推出輸入外勞計劃，首批外勞預計最快今年第四季來港。發展局局長甯漢豪今日（15日）表示，由元朗潭尾社區隔離設改裝而成的政府指定宿舍「元朗潭尾宿舍」，將於本月內啟用，提供共1800個單位，供約7000人入住，宿舍配備基本家電，設有衞浴間、洗衣房等，亦提供無線網絡、便利店、自動販賣機等，外勞亦可享用桌球室「篤波」和健身房做GYM。



元朗潭尾宿舍提供共1800個單位，可供約7000人入住，宿舍設有衞浴間、洗衣房、茶水間、醫療服務室、無線網絡、公共活動空間、文娛康樂設施、便利店、自動販賣機等。（發展局相片）

發展局局長甯漢豪發表網誌，她日前與發展局常任秘書長（工務）劉俊傑到訪元朗潭尾宿舍，她指，指定宿舍將於10月內啟用，整體日常管理團隊包括保安、清潔服務人員等接近100人。

元朗潭尾宿舍提供共1800個單位，配備基本家具、電器，可供約7000人入住。宿舍設有生活所需設施，包括衞浴間、洗衣房、茶水間、醫療服務室、無線網絡、公共活動空間、文娛康樂設施、便利店、自動販賣機等。

元朗潭尾宿舍提供共1800個單位，配備基本家具、電器，可供約7000人入住。（發展局相片）

建造業議會執行總監鄭定寕表示，香港建造商會和僱主已成立統籌委員會，協調管理膳食交通等安排，指定宿舍以自負盈虧方式運作，向租用的總承建商收取租金以支付成本，不會使用公帑。

而總承建商會安排輸入勞工在當區早上繁忙時間開始前離開營舍範圍，前往不同工地地點，部分勞工會在工地或其他地點晚膳後分批返回宿舍。