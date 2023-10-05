輸入外勞｜發展局批建造業20份合約共4680人　6申請不符條件遭拒

建造業輸入勞工計劃首輪申請8月16日午夜截止，發展局今午（5日）表示，第一輪申請的審批工作已經完成。經發展局及各相關政府部門代表組成的跨部門小組審批後，發展局批出其中20個工程合約共4,680個配額，餘下六個合約的申請因不符合計劃基本申請條件，如申請並非由負責相關合約的總承建商提交，而未能獲批。



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發展局今發新聞稿表示，第一輪建造業輸入勞工計劃共收到26個工程合約申請，涉及共5,251個輸入勞工配額。經發展局及各相關政府部門代表組成的跨部門小組審批後，發展局常任秘書長（工務）批出其中20個工程合約共4,680個配額，餘下六個合約的申請因不符合計劃基本申請條件，如申請並非由負責相關合約的總承建商提交，而未能獲批。

至於，獲批的20個工程合約的申請，全數屬於公營工程合約，包括香港國際機場三跑系統及相關擴建工程、醫院工程、廢物管理及污水設施、道路興建及其他樓宇建築等。另外，相關合約亦符合合約價值不少於10億港元的資格規定；其所獲批配額的工種／職位均屬審批當局經諮詢相關委員會早前已確定並公布為人手短缺的29個合資格技術工人工種和18個技術人員及工地監督人員職位之一。

獲批的4680人中，主要工種包括空調製冷設備技工（有680人）、消防設備技工（約有500人）、泥水工（有534人）、木工（有343人）及鋼筋屈紥工（有335人）。獲批工種／職位的詳情見計劃相關網頁。連同補充勞工計劃之前已批准並會計入計劃的800個配額，計劃至今合共分配了5,480個輸入勞工的名額。

發展局發言人表示，期望獲批的輸入勞工到港工作，能協助紓緩建造業人手短缺的問題，支持各項利民生、拼經濟的基建發展。同時，發展局和建造業議會亦會繼續與業界包括勞工界推動多管齊下的措施，加強本地培訓和招聘工作，及推動建造業更廣泛使用創新科技。

此外，計劃按季度接受申請，第二輪申請已於十月一日開始，截止日期為十月三十一日。發展局今年六月公布推行計劃，在保障本地勞工就業的前提下，適度容許建造業申請輸入勞工，作為輔助措施填補建造業技術工人、技術人員及工地監督人員的短缺，配額上限為12,000個。