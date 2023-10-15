社協籲關注貧窮兒童才藝發展　中四生自學手風琴　盼增表演平台

疫後復常，學生們如常參與課外活動，但全港有23萬名貧窮家庭的兒童及青少年想要參與卻舉步為艱。香港社區組織協會（SoCO）今日（15日）舉行貧窮兒童施政報告申訴會，呼籲關注貧窮兒童課外活動需要。

有因家庭貧窮，只能自學手風琴的中學生，獲得佳績，期望政府提供更多展現才能平台與機會。另有照顧三名SEN子女的母親，期盼小孩透過學樂器鍛鍊社交能力，希望小孩有更多機會參與免費及長期舉辦的課外活動。



6成貧窮兒童沒有暑假活動 資助計劃名額金額皆不足

社協今日舉行貧窮兒童施政報告申訴會，引述統計處資料，2022年香港兒童貧窮比率高達 23.8%，每四位兒童中有一位身處貧窮境況。社協今年8月調查，發現有6成的貧窮兒童即使在漫長的暑假也沒有活動。

社區組織協會副主任施麗珊表示，近年政府推出不少針對支援清貧家庭兒童的項目，但資助名額及金額不足。她舉例，兒童發展基金只有兩萬幾個名額，共創明 TEEN計劃僅二千幾個名額，校本課後學習及支援計劃中，每名清貧學生每年最多獲600元課後學習資助額，校課後託管服務試行計劃名額亦少。施表示，香港2000年起發展全人教育是理想的方向，無奈政府投放資源不足，「結果有錢個啲咪全人啲發展囉，冇錢咪全人唔到囉。」

因貧困艱辛自學手風琴 望政府提供更多展現才能平台

今年16歲就讀中四的梁子晉，生於基層家庭，香港出生後一直在內地生活，因無內地戶籍，需要支付昂貴的學費，於是父親放棄內地的工作，在子晉小三時帶他從江門來港就讀。子晉從不介意透露自己雙非兒童的身分，雖然無法選擇出生，但努力讀書及學習手風琴來決定屬於他的人生。

現時父子租住狹小劏房，月租4,300元，因父親持「行街紙」無法在香港工作，故依靠在內地任職會計的母親每月賺取的七、八千元收入維生。子晉自幼稚園中班接觸手風琴後，未到小學五年級已考獲《全國藝術水平考級證書》最高級的第十級優異成績，在內地和香港多次登台參賽表演。

不過由於經濟拮据，學習手風琴之路困難重重。手風琴在香港屬冷門樂器，子晉無法負擔名師的指導費用，「唔敢去問，我可能畀咗租金我已經剩返僅有嘅生活費，你話我便夠膽去問，便夠膽敲門入去琴行度問？」故他只能自學或回內地時向導師請教，然而自學過程亦走了不少彎路，因沒有老師指導，往往彈錯音也不知道。

他表示，希望將來能開班授徒，教授基層兒童，又期盼政府可以提供更多平台給新一代香港的年輕人展現才能，舉辦更多表演及比賽，增加較冷門的手風琴作為項目之一。

照顧三名有特殊教育需要（SEN）的子女的金女士（左一），表示希望讓小朋友透過參加多些課外活動讓小孩提升社交及表達自我的能力以及培養音樂情操。（洪芷菁攝）

劉太表示，7歲的小兒子一直希望學習小提琴，無奈過去欲向社區中心報名相比起坊間課程便宜的樂器課程時抽籤不中。（林藹怡攝）

母親照顧三名SEN子女 盼學樂器鍛鍊社交能力

照顧三名有特殊教育需要（SEN）的子女的金女士，表示希望讓小朋友透過參加多些課外活動，讓他們提升社交及表達自我的能力，以及培養音樂情操。她表示，家庭經濟靠擔任保安的丈夫每月15,000元支撐，剛分配至公屋單位，但租金仍要4,000元。

她育有兩名9歲的雙胞胎女兒以及一名7歲兒子，兩位女兒現時在學校免費計劃下學習二胡，而兒子在學校獲減免學費下學習中國鼓，不過她擔憂小朋友學習一年半載後便無法繼續學下去，故希望有更多免費及長期舉辦的課外活動。

育有兩名兒子的劉太則表示，7歲的小兒子一直希望學習小提琴，過去欲向社區中心報讀一些相比起坊間課程便宜的樂器課程，因有太多基層兒童報名，透過抽籤又抽不中，主因學額不足。

天齊（右）雖然患上過度活躍症，但自從今年 8月開始在 SoCO 學習低音提琴後，在拉琴之時卻可以靜下。（林藹怡攝）

患過度活躍症學童 專注拉大提琴變安靜

香港出生的陳天齊，遭港人父親遺棄他及內地母親，現時由母親持雙程證來照顧他 。母子靠一人綜援金維持生活，租住劏房。天齊雖然患上過度活躍症，但自從今年 8月開始在 SoCO 學習低音提琴後，非常活躍好動的他，在拉琴之時卻可以靜下，專注音樂，對治療情緒有很大的幫助。天齊幾乎每日都會來 SoCO 練習至少一個鐘，甚至入選 SoCO 中樂團。

施麗珊（右）呼籲特首施政報告關注貧窮兒童的課外學習及潛能發展需要及提出各項建議。（林藹怡攝）

籲施政報告關注貧窮兒童課外學習需要

施麗珊呼籲，特首即將發表的施政報告應關注貧窮兒童的課外學習及潛能發展需要及提出建議，例如所有在校的活動，基層學生應費用全免；全方位學習津貼、校本課後學習及支援計劃、學生活動支援津貼應大幅提升，估計每年每位學生需要兩、三萬元；學校扶貧功能，仿效外國推行港版校園 Head Start計劃，提供早餐及支援生活需要。

她又建議，康文署增加康樂活動受助名額，訂立活動收費豁免機制；擴大在校課後託管服務試行計劃的內容，包括提供活動及學習支援，增加假期及長假期的課後活動支援；訂立青少年中心活動收費減免機制。

她亦指，應提升各項津貼，強化原生家庭經濟，例如將職津兒童津貼與工時脫勾；將目前為所有適齡學童每年提供一筆過的＄2,500 就學津貼，改為針對清貧學童（包括：綜援家庭學童、學生資助全額、學生資助半額受助人），提供較高額的就學開支津貼；提高學生資助的申請條件，及分多些層級，由只有全免及半免，改為全免，90%免，80%免，70%免，60%免及半免。

她又建議，強化將目前「地區青少年發展資助計劃」每名受助者的每年最高援助金額由 2,000 元上調至 6,000 元，現金援助名額亦由每年 10,000 個增加至 100,000 個。此外，資助期亦由目前最長 1年，延長至最長3年，亦應放寬「現金津貼試行計對」申請資格，容讓輪候少於三年的住戶領取津貼。

11月中慈善音樂會 SoCO兒童合唱團首獻唱德文版歡樂頌

另外，為推動社會一起扶貧及讓貧困兒童可以登上舞台表演，社區組織協會與新民獅子會合辦，今年11月 23 日在文化中心音樂廳舉行「歡樂頌 一 新民關愛慈善音樂會」。社協的基層、劏房的兒童組成中樂團、合唱團、舞蹈團的近百名兒童將在當天踏上舞台，透過音樂會籌款協助貧困家庭渡過難關。SoCO 兒童合唱團更首次唱德文版的歡樂頌合唱。歌手鄭世豪會義演一曲以支持貧窮兒童。

兩主辦方各分一半的門票收益，市民每捐款500元，可獲一張門券，或可以捐款將門券轉贈基屆人士欣賞音樂，社協售出的門票收益及所得的捐款將全數用作支持扶貧工作。

日期：11月23 日（星期四）

時間：晚上7時30分

場地：香港文化中心音樂廳