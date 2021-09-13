逾八成受訪貧窮兒童有牙患　組織倡牙科保健涵蓋幼稚園及中學生

貧窮兒童的生活情況令人關注，香港社區組織協會及兒童權利關注會早前進行調查，發現貧窮幼童的牙齒健康狀況欠佳，缺乏適時檢查和治療服務，有逾八成受訪基層幼童有牙患，遠高於全港幼童水平；又指本港幼童蛀牙情況在過去20多年均沒有改善，認為情況堪憂。組織今早（13日）前往立法會申訴部申訴，懇請立法會敦促政府訂立幼童牙齒健康目標，設立幼童牙科政策，並完善牙科治療和牙齒護理服務。



組織在2021年1至5月期間，進行了「貧窮家庭幼童牙齒健康情況的問卷調查」，共訪問了124位家中育有年齡6歲或之下的幼童家長，發現有逾八成（81.5%）的受訪基層家長，表示家中幼童由出生至今，曾有最少一隻有問題的牙齒（包括：蛀牙、爛牙、牙齒發展不全等），而針對受訪5歲幼童的牙患情況而言，更有逾九成以上（92.1%）幼童由出生至今出現有問題的牙齒，有問題牙齒平均值和中位數為5.4隻和4隻；並有逾6成人有4顆以上曾經蛀蝕的牙齒；相對於衞生署在2011年調查中，發現的約26.2%為高。

調查又發現，基層家庭的幼童刷牙頻繁程度普遍較低、使用牙膏刷牙情況較少，或導致未能有效防治幼童蛀牙或避免其他牙患問題，即使深明有需要進行牙齒檢查，苦因無錢而卻步。

調查又發現，基層家庭的幼童刷牙頻繁程度普遍較低、使用牙膏刷牙情況較少。（資料圖片／高仲明攝）

兩會指出，衞生署推行學童牙科保健服務多年，惟服務對象未包括幼稚園學童或中學生，認為確保兒童健康成長是社會共識，惟貧窮幼童因家貧、政府醫療衞生政策的缺失，導致未能得到適時的牙齒檢查及牙科治療，身心被迫承受不必要的痛楚，因此建議政府訂立兒童口腔健康目標、增加支援學前幼童護牙，並將現行牙科街症服務診所的服務範圍，由現時只處理止痛及脫牙，擴展至治療其他牙患服務；又建議設立兒童牙齒醫療券，資助低收入家庭幼童定期接受牙科護理服務，並與幼稚園及幼兒中心合作，派員定期提供到校牙齒檢查。