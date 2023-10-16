消委會植物奶｜CalifiaFarms鈣含量最高　部份品牌鈉含量不符標籤

植物奶為素食者及乳糖不耐症患者吸收蛋白質及鈣的替代品，消委會最新一期《選擇》月刊測試共五種市面上植物奶，多個樣本發現，部份標籤列明的鈉含量及膳食籤維含量與事實不符。以如今大熱的杏仁奶為例，137°C degrees Almond Milk Unsweetened為眾多樣本之中總評分最低，僅獲2.5分，實際鈉含量為每100毫升達52.72毫克，與標籤列明差距達778.7%。消委會檢視樣本的標示，發現逾六成樣本營養素標示值與檢測結果的差距不符《技術指引》的要求。



杏仁奶之中總評分最高及蛋白質含量的品牌為Woolworths Unsweetened Almond Milk及Califia Farms Almond Milk Barista Blend，為眾多品牌之中蛋白質最多，後者鈣含量亦是全部植物奶樣本之中最高。至於豆奶則以百福Pak Fook高鈣香滑鮮豆漿Hi Calcium Silky Soya Milk鈣含量最高，每100毫升含140.07毫克鈣。 39款植物奶樣本之中，6款總評分獲4.5分。



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消委會測試市面上共7個杏仁奶樣本， Woolworths Unsweetened Almond Milk、Califia Farms Almond Milk Barista Blend、Topvalu Almond Milk Sugar-Free 總評分達4.5分，其中以美國Califia Farms Almond Milk Barista Blend的鈣含量最高，每100毫升含155.75毫克鈣；其次為澳洲Woolworths Unsweetened Almond Milk，每100毫升含68.87毫克鈣，此兩個牌子的蛋白質含量亦是眾多樣本之中最多，每100毫升含0.7克蛋白質。

▼杏仁奶▼



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最低評分杏仁奶 鈉含量實測後與標籤成份相距大

Topvalu Almond Milk Sugar-Free 標籤上表明每100毫升含1.65克膳食纖維，惟消委會測試後發現，不計及功能性纖維含量，樣本沒有任何膳食纖維。至於137°C degrees Almond Milk Unsweetened為眾多樣本之中總評分最低，僅獲2.5分，沒有任何膳食纖維，而且標籤列明的鈉及飽和脂肪酸含量，與測試結果相距甚遠。標籤列明其產品每100毫升只有6毫克鈉，惟測試樣本發現每100毫升鈉含量達52.72毫克。

▼豆奶▼



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百福高鈣豆漿獲評4分 鈣含量為眾品牌之冠

豆奶方面，消委會測試市面共12個樣本，Kikkoman Soymilk Unsweetened及日昇Sunrise 原味豆漿皇Soya Beverage Original總評分最高，獲4.5分，蛋白質含量分別為每100毫升4.06克及3.61克；鈣含量分別為每100毫升17.36毫克及17.02毫克。但都不及百福Pak Fook高鈣香滑鮮豆漿Hi Calcium Silky Soya Milk，其總評分亦獲4分，鈣含量為眾品牌之冠，每100毫升含140.07毫克鈣。至於獲最低分的品牌則是壹品topsoya無添加糖豆漿 No Added Sugar Soymilk，其標籤列明的飽和脂肪酸及膳食纖維均與事實不符。

▼椰子奶▼



至於椰子奶，消委會測試市面上5個品牌，所得出的總評分為3.5分，其中以Dream Coconut Drink Unsweetened，測試結果與營養標籤標示值的差距評分最高獲5分。馬莎 M&S UHT Coconut Drink With Added Calcium, Iodine, Vitamin B12 and Vitamin D測試結果與營養標籤標示值的差距最多，標籤顯示鈉含量為每100毫升共8毫克；測試所得每100毫升含31.08毫克。

米奶則以Pure Harvest有機米漿Organic Rice Milk總評分最高，蛋白質及鈣含量每100毫升共含0.73克蛋白質及119.4毫克鈣。

▼米奶▼



67%樣本營養素標示值與檢測結果不符

馬莎的分銷商表示該公司非常重視產品質量和安全，所有檢測結果都符合該公司的預期，與包裝上聲明的結果相差兩成以內，符合歐盟法規。

消委會測試市面上共燕麥奶10個樣本，其中以Havredals Oat Milk - Barista Edition總評分最高，獲4.5分。其膳食纖維含量及鈣含量為眾多樣本之中最高，每100毫升含0.73克膳食纖維，以及104.97克鈣。其餘品牌評分相若。

▼燕麥奶▼



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消委會在超級市場、百貨公司等不同的零售點搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括7款杏仁奶、5款椰子奶、5款米奶、10款燕麥奶和12款豆奶。消委會檢視樣本的標示，發現26款樣本均有營養素標示值與檢測結果的差距不符《技術指引》的要求，佔67%。

消委會表示，除了可能是標籤出錯，另一原因或是由於植物奶不時會出現分層和沉澱情況，雖然實驗室的既定程序會把樣本均勻混合進行測試，惟仍可能有沉澱物緊緊依附在包裝，或導致測試結果與營養標籤標示值有差距。這亦反映出消費者飲用植物奶時，或只能攝取較標示值低的營養。

消委會今年接植物奶投訴20宗 已超去年3宗

消委會今年1至9月接獲對植物奶的投訴有20宗，與去年同期的13宗，增長54%，亦較去年全年的17宗已多出3宗。至於2020和2021年，分別接獲10宗和16宗