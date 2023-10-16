消委會︱實測8款拍Vlog相機　1.9萬元Fujifilm X-T5套裝表現出眾

新世代人人一部相機都可以「拍Vlog」（影片部落格）做「網紅」，消委會比較市面上8款相機，分別為佳能Canon、富士Fujifilm及Panasonic不同型號，售價介乎5,280元至21,990元的可換鏡頭相機套裝。



消委會經測試後，認為售價近1.9萬元的Fujifilm X-T5配鏡頭套裝的拍片表現最出眾，獲得4.5分，評價為「影片曝光均勻，色彩鮮明，畫質細緻。影片聲音質素亦不俗，雜聲少」，認為影片質素比逾2萬元的相機更高分。



消委會測試8款相機



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影片曝光均勻 色彩鮮明畫質細緻

消委會在最新一期《選擇》中，比較8款可換鏡頭相機套裝，認為全部樣本拍照表現皆不俗，其中售價為18,999元的富士Fujifilm X-T5配以FUJINON XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS鏡頭的拍片表現得分最高，影像質素有4.5分，消委會指它的整體指片表現出色，影片曝光均勻，色彩鮮明，畫質細緻，影片聲音質素亦不俗，雜聲少，有4分；其防震表現不俗，影像鮮明，有4.5分；連拍模式下，每秒約可拍照11張，適合拍攝快速移動的主體，例如寵物、雀鳥、小孩等。

消委會另外亦比較了3部重量同樣介乎於622克至800克的相機，當中LUMIX S5 II及 Fujifilm X-H2的總評均與Fujifilm X-T5取得4.5分。（消委會圖片）

個別開機反應較慢 照片略有雜訊及動態模糊

消委會另外亦比較了3部重量同樣介乎於622克至800克的相機，分別為Panasonic LUMIX S5 II套裝（售價約2.2萬元）、富士Fujifilm X-H2套裝（售價約2萬元） 及佳能 Canon EOS R7套裝（售價約1.5萬元），當中LUMIX S5 II及 Fujifilm X-H2的總評均雖取得4.5分，惟LUMIX S5 II的開機拍片反應較慢，等候時間較長，而 Fujifilm X-H2及X-T5則低光拍照表現稍遜，照片略有雜訊及動態模糊。

消委會亦比較了4部介394克至530克的輕巧型相機，當中Canon EOS R8及Fujifilm X-S20的總評均有4.5星。（消委會圖片）

部份樣本聲音質素一般 略有雜聲

消委會亦比較了4部重量介乎394克至530克的輕巧型相機，當中Canon EOS R8及Fujifilm X-S20套裝的總評均有4.5星，Canon EOS R8套裝售價為13,980元，消委會指它的整體拍照表現佳，照片色彩亮麗，人像膚色自然，影像細緻銳利，即使在高感光值下影像仍然保持清晰，雜訊少，不過影片聲音質素一般，略有雜聲。

Fujifilm X-S20套裝售價13,999元，消委會認為低光拍照表現理想，照片曝光均勻，雜訊輕微，但影片音質較差，雜聲較多、及速度較慢，開機拍照或拍片等候時間較長；其餘兩款Canon EOS R50和EOS R100套裝評分4星，售價約五、六千元。